O que fazer aos amigos durante as férias

Para contrariar definitivamente o abandono de animais durante o período estival, perguntamos aos mais famosos o que vão fazer com os seus patudos nas férias.

Por Marta Martins Silva e Vanessa Fidalgo | 01:30

Ainda mal aterrou no destino de férias, mas João Paulo Sousa já está a ver fotografias do ‘Freddy’ no telemóvel, para aquietar as saudades do gato que chegou a casa do apresentador há um ano, uma prenda de casamento inesperada para alguém que só se imaginava a partilhar casa com cães, mas que foi conquistado pelo scottish fold mal lhe pegou ao colo. "E ligo aos meus amigos que ficam com ele, por videochamada, para poder vê-lo", conta João.

Donos e animais ficam com saudades quando chegam as férias – no caso de não irem juntos –, mas esta altura do ano não pode nunca significar abandono, uma realidade infeliz que continua a verificar-se, em Portugal e no resto do Mundo.

Existem cada vez mais soluções para os donos deixarem os seus animais de estimação em ausências prolongadas (inclusivamente serviços profissionais e alternativas low cost), mas o hábito ainda não está enraizado. Que sigam então o exemplo das várias figuras públicas portuguesas que ao longo dos últimos meses contaram na rubrica ‘O Meu Bicho’ as suas histórias de amor com os animais lá de casa: se o animal não puder mesmo ir, a alternativa é arranjar quem fique com ele. Até porque as férias só podem ser felizes se todos voltarem a casa!

‘Bebinca’ é um caso bem real da tragédia do abandono de animais em Portugal. A cadela foi adotada pelo músico Rão Kyao há cerca de dois anos. Hoje "é a alegria da casa", mas teve um passado muito menos feliz. Em tenra idade foi deixada à morte na Nacional 125, no Algarve. Era "um monte de pelo sujo e assustado, que tremia muito, encolhido no meio do separador central e nem parecia um cão", conta o músico, que, sem saber muito bem para quê, parou. Só quando pegou nele viu que era um cachorro. E de seguida viu também o carro da GNR parar- -lhe ao lado, preparando-se para lhe passar uma multa por ali ter parado. Rão Kyao rapidamente pôs as autoridades a par da razão que motivou o estacionamento indevido. "Mas assim que eles olharam para a ‘Bebinca’, nas minhas mãos, puseram-se a andar dali para fora o mais rapidamente que conseguiram", recorda Rão Kyao, que começou a andar às voltas na localidade mais próxima, perguntando em quintais e cafés se alguém conhecia o bicho ou a quem ele pertencia.

As respostas eram infrutíferas e Rão Kyao acabou por desistir e seguir viagem com ‘Bebinca’ no carro, esperando encontrar solução noutras paragens. Mas a solução estava dentro do seu peito. "A verdade é que no meio daquelas andanças fui--me afeiçoando a ela e não consegui dá-la a ninguém", confessa.

As férias ou as deslocações de trabalho não são um problema. Entre a mulher, a filha ou "os amigos que gostam de cães", há sempre quem fique com ela. Se for preciso, a ‘Bebinca’ também viaja. Ou não fosse ela um achado ‘made in Algarve’.

Sónia Tavares, vocalista dos The Gift, e a família (o músico Fernando Ribeiro e o filho, Fausto) dividem a casa com ‘Lúcio’, um fotogénico gato da raça bengal. A cantora afirma que normalmente não tira férias, mas, quando se ausenta por mais de dois dias seguidos, é o seu pai que "toma conta da ocorrência".

Um plano fácil à primeira vista, mas nem por isso perfeito. É que ‘Lúcio’ não gosta de saídas. E faz questão de deixar isso bem claro quando eles voltam a pôr o pé em casa: "Primeiro, levo uma dentada para aprender a não sair mais de casa e, depois do castigo, não me dá oportunidade de fazer mais nada que não seja dar-lhe atenção durante 24 horas", revela a cantora.

Um companheiro da mesma espécie faz também parte da vida do fadista Pedro Moutinho. ‘Jobim’, um siamês de olhos azuis meiguinhos, fica geralmente com a namorada do cantor quando ele se ausenta. "Se formos de férias os dois, fica na minha mãe. Já lá pernoitou várias vezes e dão-se lindamente. Nem sequer estranha, porque foi habituado a isso desde pequenino."

Chihuahua vai sempre

Mísia partilha os seus dias em Lisboa com ‘Bonsai’, uma ternurenta chihuahua, e os gatos ‘Kyoko’ e ‘Artur’. Por norma, a cantora leva ‘Bonsai’ para todos os lugares possíveis. A sua cadela é presença habitual em camarins, corredores de bastidores de salas de espetáculos e aeroportos. Já os gatos ficam mais por casa, aos cuidados de uma amiga, que também acolhe ‘Bonsai’ se for impossível acompanhar a dona.

Desde que ‘Zucca’ vive com Inês de Medeiros, o marido e os filhos, as férias da família passaram a ser planeadas também em função dela. "Ela é mais um membro da família, portanto a solução só poderia ser mesmo essa!" E ‘Zucca’ agradece. Até porque se há coisa que ela gosta "é de correr pela areia e molhar as patas na água da praia, apesar de ter um bocadinho de medo das ondas".

Na casa de Patrícia Candoso vivem os gatos ‘Pérola’ e ‘Oreo’, dois amigos de todas as horas. "Quando estou fora apenas por um dia, no máximo dois, deixo mais quantidade de ração e de água. Tenho até recipientes próprios para isso. E como eles são dois e adoram brincar, também fazem muita companhia um ao outro", garante. Mas se for uma ausência mais prolongada, também não há complicações. "Ou a minha mãe, ou a minha irmã, ou até mesmo um amigo, daqueles que também adoram gatos, passam por cá, pois os meus são daqueles que não gostam muito de sair da sua casinha!", afirma.

Já os gatos da DJ Rita Mendes vão sempre com a família, quando as ausências são superiores a dois dias. "Levamos areias, comidas, eles choram um bocadinho quando os metemos nas caixinhas. O ‘Cravo’ é mais mariquinhas do que a ‘Canela’, não gosta de se meter dentro da caixa, mas depois fica bem-disposto", conta a DJ, que adotou os dois gatos há pouco mais de um ano e não se imagina longe deles muito tempo.

‘Edgar’ fica amuado

‘Edgar’, o gato mais velho da atriz Mariana Norton, não está para falinhas mansas quando vê a dona chegar a casa depois de uma ausência prolongada. "Quando chego, fica sentido, senta-se afastado de costas para mim, até passar, e aí parece que faz todas as queixas de uma vez. E compenso-o com o que ele mais gosta na vida: comer ao mesmo tempo que lhe dou festinhas", diz Mariana, dona orgulhosa de três gatos e dois cães, sem os quais não se imagina. "Quando estou alguns dias fora, o meu cão ‘Thai’ precisa de muito mimo e fica a queixar-se baixinho durante uns bons minutos, quase parece uma pessoa, e ai de mim que pare os mimos, puxa-me logo com a pata. A ‘Shiva’ (uma golden retriever que a atriz também adotou no mesmo dia) salta e vai buscar a bola. E os gatos ‘Luke’ e ‘Gizmo’ também miam muito e pedem mimo. Têm todos muita lata", diz Mariana. "Em relação aos gatos, costumo pedir a alguém que lhes vá dar mimo, trocar a água e dar comida. Existem já soluções profissionais, mas podem perguntar entre os amigos ou na vizinhança, pode haver sempre alguém que tenha disponibilidade, goste de animais e queira ganhar uns trocos. Para os cães também há cada vez mais opções de pessoas que fazem o trabalho de dogsitting", lembra a cantora, que nas últimas férias ‘falou’ com os seus animais através do FaceTime (uma aplicação para videochamadas através do telemóvel).

Raquel Strada também liga para ‘falar’ com a bola de pelo por quem se apaixonou em 2013 sempre que se ausenta. "Não são conversas de horas, mas falo um bocadinho para o ‘Tufão’ ouvir a minha voz e ouço-o a ladrar do outro lado", conta a apresentadora. Se bem que nas férias não há saudades para gerir, porque normalmente ‘Tufão’ acompanha a dona. "Normalmente vou para o Algarve e, quando vou, levo-o comigo porque tenho lá a casa dos meus pais e a casa do meu marido e desde pequenino sempre o levei. Quando tenho de sair durante o ano em trabalho, o ‘Tufão’ costuma ficar com a minha mãe – que é uma avó babada – ou com a família do meu ex-namorado, que tem mais animais."

Luísa Barbosa já tentou levar a ‘Mischa’, a primeira gata a conquistar-lhe o coração, para casa de um amigo, para que ela tivesse companhia durante as férias. "Vomitou logo no carro, por causa da viagem e dos nervos. Serviu-me de lição, por isso é que agora ficam – ela e a ‘Buda’, a outra gata da apresentadora – sempre na sua casinha. Falo com amigos para passarem por lá para tratar delas e dar-lhes festinhas", conta Luísa, a quem as ausências custam. "Temos muitas saudades. Especialmente na hora de dormir, que é quando elas sobem para a cama e se enroscam em nós. Mas felizmente tenho umas 1764 fotos delas no telemóvel e quem fica a tomar conta liga-nos sempre e envia fotos e vídeos. Quando regresso, e porque tenho duas, tenho acesso a um espetro de emoções pós-ausência: indiferença, amuo, carência... mas passado uns dias (e umas sessões de mimo no sofá) tudo fica perdoado."



Onde os deixar:

Quinta do sol, Bucelas. Hotel para cães. Diárias entre os 16 e os 36 euros. Entre os seus serviços conta-se uma divertida sessão de natação e brincadeira na piscina.

O Gato Fica, Lisboa. Serviço de petsitting ao domicílio, exclusivo para gatos. Visitas desde 7,5 euros.

Quinta do Monte dos Vendavais, São Domingos de Rana, Cascais. Hotel para cães e gatos. As instalações incluem um parque com piscina exterior, uma piscina para saltos para a água e uma piscina interior. Desde 14,5 euros.

Centro de Bem-Estar Animal, Castêlo da Maia, Porto. Hotel para cães e gatos. Preços desde 12,90 euros.

Hotel Veterinário Monte dos Burgos, Porto. Inserido na Clínica Veterinária Monte dos Burgos, no espaço existem dois pátios de recreio ao ar livre, arborizados e vedados, aos quais os cães hospedados têm acesso. Preços desde 14,20 euros por noite.

Madame Miaus, Coimbra. Petsitting de gatos. Mariana Martins, da Madame Miaus, fica com a chave da casa dos donos e, além de tratar deles, ainda rega plantas e levanta o correio. Preços/dia começam nos 6 euros.