O rock exibe o seu esplendor

Quando de todos os lados declaram pela enésima vez a sua morte, ei-lo aí, vital e urgente como nunca

12:40

O ano não podia ter melhor começo: a contestar mais um anúncio da morte do rock (parece que os arautos da ordem, trasvestidos em críticos musicais, têm necessidade de fazer o obituário de um género que não lhes perdoa o envelhecimento), surgem de uma vez três edições que elevam bem alto a sua pertinência.

É assim com os discos novos de Ty Segall, do seu camarada John Dwyer (sob o patrónimo OCS), e dos referenciais Black Rebel Motorcycle Club que no virar do século fizeram parte do movimento de retorno ao garage rock. Pondo fim ao jejum de cinco anos, o trio criado em São Francisco em 1998, e dirigido por Peter Hayes e Robert Levon Been, chega ao oitavo álbum de originais. ‘Wrong Creatures’ traz- -nos um crescendo psicadélico de sombras laceradas e reverberação urbana, que se eleva numa oração cósmica de electricidade primordial. É BRMC no seu melhor!

Também de São Francisco, John Dwyer tem-se mostrado prolífico activista do underground desde que em 2003 fundou a Castle Face e começou a editar freneticamente com um grupo de estrutura e grafia variável chamado OCS, The Oh Sees, Thee Oh Sees ou Oh Sees. Este ‘Memory of a Cut Off Head’ é o 20º álbum do colectivo, embora apenas o quinto sob a designação OCS, que parece aplicar-se às gravações a duo, numa base mais acústica e próxima das premissas folk. Trata-se de uma colaboração com Brigid Dawson, já cantora e teclista noutras encarnações da banda. Resulta um disco de delicadas melodias e doçura pop de arrepiar, bem diferente das investidas garage e krautrock a que o nome Thee Oh Sees está reservado. E que é território de outro filho de São Francisco, Ty Segall, que assina com ‘Freedom’s Goblin’ o décimo disco em nome próprio. Mas o duplo ‘Freedom’s Goblin’ não se fica pelo garage rock, antes é uma viagem por uma panóplia de estilos que deixam brilhar o seu talento criativo, do funk ao glam mais colorido, do free jazz ao stoner mais abrasivo. E, claro, ao psicadelismo…

antiga ortografía

DISCO

Prenúncios para um retorno da cold wave

Os californianos The Soft Moon assinam, ao quarto álbum, o seu disco mais negro e irrespirável, um mergulho sem retorno pelas profundezas mais claustrofóbicas do desespero e da angústia, numa filigrana gélida e arrepiante que contrasta com o peso metálico das bélicas batidas circulares que a amparam.

FILME

As historietas da arte contemporânea

Nazi, antroposófico e ambientalista, mitómano, pedagogo e xamã, performer, escultor e gráfico, criador de happenings e instalações espectaculares, o alemão Joseph Beuys foi, talvez, o mais importante e inovador artista da segunda metade do século XX, como aflora este documentário de Andres Veiel.

LIVRO

O voo solitário do poeta em fervores

Segundo livro de Pedro Tiago, ‘A Lonely Gigolo’ reúne poemas sobre o amor e sobretudo o desamor, originalmente publicados no seu blog Lonely Gigolo. Poesia crua, muito diferente da habitual escrita poética nacional, a deixar perceber uma marcante influência da poesia anglo-saxónica no gosto do autor.