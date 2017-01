O sentido da vida

Anda-se para aí a ‘debater’ a forma como, na sala de aula, se deve explicar a relação sexual às criancinhas. ‘O novo referencial da Educação para a Saúde’, integrará uma área dedicada ao sexo, na qual eventualmente se incluirá uma referência à Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG). Pelo meio, 8300 assinaram uma petição solicitando a retirada do tópico das matérias a leccionar. A juventude partidária do CDS-PP defende que "não é aceitável que se fale de contracepção" sem falar em abstinência sexual.

COMO NASCEM OS BEBÉS

Na minha opinião, o tema deveria ser integrado na disciplina de Biologia. Haverá quem pense que a educação sexual deve ser abordada no seio da família, o que, baseando-me no meu caso, é desaconselhável. Há pais, e certamente a minha mãe, que têm vergonha de falar com os filhos sobre o tema. Foi assim que cheguei aos 18 anos sem fazer ideia de como nasciam os bebés. Uma das minhas amigas, a mais íntima, tão-pouco o sabia, tendo-me dito que os bebés nasciam pelo umbigo.

Quando os meus filhos eram pequenos, foi na escola que ouviram falar de sexo. Um dia, o meu filho, então com nove anos, chegou a casa e disse que já sabia como se faziam os bebés: "Mas se julgam que eu vou depositar as minhas sementinhas na barriga de uma menina, enganam-se; vou colocá-las na minha barriga e farei os meus filhos sozinho". Teria o meu neto 10 anos, quando o levei ao Pavilhão do Conhecimento. Cá fora anunciava-se uma exposição sexo. Perguntei-lhe se a queria ver. "Não, avó, que seca…". Ladino, já deveria saber sobre o assunto. Mas há crianças que ainda fazem confusões. Uma amiga contou-me que a neta se recusava a comer feijões porque, após uma aula de Educação Sexual, concluíra que podia engravidar se metesse um feijãozinho na barriga. Ensinados na escola, mesmo temas picantes podem tornar-se maçadores, o que não é mau. Veja, por exemplo, o genial Monty Python, ‘The Meaning of Life, Sex education’, 1983. Sendo isto assim, o CDS pode dormir em paz.

DVD ‘O Sentido da Vida - Edição Especial’

PATRIMÓNIO

A fortaleza tomada pelos franceses

A 26 de Agosto de 1810, estando Almeida cercada por franceses, o paiol de pólvora explodiu. A sua fortaleza, construída segundo o estilo Vauban, foi aperfeiçoada no século XVIII pelo conde de Lippe, chamado pelo Marquês de Pombal a fim de reorganizar o Exército Português. Vale a pena uma visita.

Nome: Fortaleza de Almeida

Local: Concelho de Almeida, no distrito da Guarda

+info: www.monumentos.pt

ALIMENTAÇÃO

Um erro pode sempre ser corrigido

Há anos que bebo este leite e há anos que me irrito quando tento abrir a respectiva embalagem. O arco do topo partia-se sempre nas minhas mãos, pelo que me era necessário usar uma faca para a abrir. Eis que, num país em que nunca se emendam os erros, a embalagem do Leite Vigor surge modificada. Parabéns.

Produto: Leite vigor

+info: marca portuguesa com mais de 60 anos; à venda nos principais pontos de distribuição; www.lactogal.pt

PATRIMÓNIO

Seis quilómetros e 58 arcos em ruínas

Construído para levar água até ao Convento de Cristo, o aqueduto de Pegões Altos foi edificado a mando de Filipe I (II de Espanha). Os arcos ogivais, desenhados por Filippo Terzio, conferem-lhe uma rara imponência. Talvez por os portugueses nunca terem gostado dos Filipes, o monumento está em ruínas.

Nome: Aqueduto de Pegões Altos

Local: Concelho de Tomar, distrito de Santarém

+info: Classificado em 1910

FUGIR DE…

Prisão em Cuba

Depois de o ter prometido durante a campanha eleitoral, o Presidente Obama assinou uma ‘Executive Order’ dias após a sua tomada de posse no sentido de, até ao fim desse ano, a prisão americana em Cuba ser encerrada. Passados oito anos, dos 242 prisioneiros que encontrou ainda ali estão 59 suspeitos de terrorismo, ou seja, indivíduos que nunca foram julgados. Podem invocar-se várias razões para o facto, mas isso não me consola. Por muito que o admire como orador, tenho pena que ele saia do poder com este pecado na consciência.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito