Os malucos das máquinas elétricas correm na ‘Fórmula E’

Por Rui Faria | 09.07.17

Os automóveis elétricos estão na ordem do dia. Podem não ser a solução para o futuro da mobilidade, mas são um caminho que não pode ser ignorado, mesmo que no presente ainda tenham limitações que passam pela autonomia e pelo tempo excessivo para o carregamento das baterias. Esta é a realidade, mas este tipo de veículos já inspirou um campeonato internacional de monolugares que já vai na terceira temporada. "O nosso objetivo foi, desde a primeira hora, aproximar as pessoas dos automóveis elétricos", afirmou Alejandro Agag, CEO da ‘Fórmula E’.

O campeonato assumiu uma via diferente de qualquer outro e procurou o mediatismo de circuitos urbanos num calendário que vai de outubro até ao verão do ano seguinte, percorrendo cidades tão distantes como Hong Kong e Mónaco, Nova Iorque e Paris, Berlim e Marraquexe ou Buenos Aires e Montreal. Este ano são 12 as provas disputadas com monolugares 100% elétricos.

Tudo começou com chassis e mecânicas iguais para todos. Hoje, os chassis produzidos pela Dallara, a aerodinâmica com a assinatura da SPARK, as baterias desenvolvidas pela Williams ou a gestão eletrónica da autoria da McLaren continuam a ser comuns a todos os monolugares, mas cada equipa pode desenvolver os seus próprios motores e as caixas de velocidades. E é a este nível que começam as diferenças.

A maioria optou por um único motor, mas os chineses da NextEV utilizam dois motores. As caixas de velocidades de duas ou três velocidades são utilizadas por todas as equipas, salvo a Renault, que optou por uma transmissão com uma única velocidade para tirar mais partido da resposta instantânea dos motores elétricos ao acelerador.

O campeonato reúne dez equipas e, se há construtores como a Renault, a DS, a Mahindra ou a Jaguar, também há outros mais ou menos escondidos atrás de formações (ditas) independentes, como a ABT, apoiada pela Audi, ou a MS AMLIN, associada à BMW, onde pontua o português António Félix da Costa, um piloto com um dos mais brilhantes currículos no desporto automóvel nacional.

"A ‘Fórmula E’ não pode ser comparada a nada, principalmente nesta fase em que toda a tecnologia está a ser desenvolvida. Quem a quiser comparar a uma F1, GP2 ou World Series, não entendeu o conceito deste campeonato", afirmou o piloto português. Por um lado, o campeonato começa por ser um laboratório para o desenvolvimento de novas tecnologias e por isso marcas há muito arredadas da competição abraçaram este novo desafio. A Jaguar é um dos exemplos e está de volta ao desporto numa altura em que desenvolve em paralelo modelos de estrada com tecnologia elétrica. Por outro, é um enorme desafio para os pilotos, que foram obrigados a abordar a competição de forma diferente.

PILOTOS POLIVALENTES

O fator humano é tão importante como em qualquer outra disciplina do mundo automóvel. Um piloto pode fazer toda a diferença com a sua capacidade, mas a este nível, para além de pilotos rápidos, são necessários homens experientes e sobretudo polivalentes.

Estes monolugares só são levados ao limite na qualificação para a grelha de partida quando são utilizados os 200 kW (cerca de 270 cv) disponíveis, mas em corrida os pilotos raramente vão além dos 170 kW (228 cv). Estes valores ficam muito aquém do que acontece na Fórmula 1, onde as potências em qualificação andam perto dos 1000 cv. Por isso as performances entre um ‘Fórmula E’ e um Fórmula 1 estão a anos luz de distância. "No início, demorei a mudar o ‘chip’, mas agora sei o que devo fazer, o que por vezes foge ao que aprendemos nas fórmulas de iniciação, em que atacamos sempre! Aqui temos de guiar com a cabeça, ser mais inteligentes…", considera o piloto português.

Tomando como comparação o último Grande Prémio do Azerbaijão disputado pela Fórmula 1 no circuito urbano de Baku, vários pilotos foram além dos 350 km/h, mas um monolugar de ‘Fórmula E’ não ultrapassa os 225 km/h em circunstâncias semelhantes. Mas há mais...

Na Fórmula 1, quando os monolugares trocaram os motores V8 pelas atuais unidades de potência híbridas, a falta de barulho foi considerada pouco espetacular, mas os ‘Fórmula E’ só emitem um silvo... "A primeira grande diferença é o barulho", reconheceu António Félix da Costa. "Temos de nos habituar a isso, mas é um processo rápido para os pilotos", que faz no entanto toda a diferença para quem está nas bancadas...

TROCAR DE SAPATOS

As provas são disputadas em circuitos urbanos onde nunca é fácil ultrapassar, o que retira alguma emoção à competição e "torna tudo mais difícil, mas eu gosto de pistas citadinas e deste tipo de situações adversas e diferentes do normal", acrescenta o português. A forma de guiar acaba por ser diferente. Tem de haver uma colaboração constante entre o piloto e o engenheiro que está à frente de um computador. "A gestão de aceleração e gasto de energia é feita mais pelo engenheiro, a quem digo, via rádio, os kW de energia de que ainda disponho e ele indica-me o mapa a utilizar a cada momento, consoante a energia consumida." Ao piloto cabe "ganhar" mais energia com o processo de recuperação nas desacelerações e travagens e, ao mesmo tempo, definir os pontos onde desacelera antes de uma travagem. Perdendo o menor tempo possível pode recuperar o máximo de energia.

Os travões são um elemento fundamental, mas o seu funcionamento é diferente. "O eixo traseiro regenera energia e por isso dá uma sensação estranha, o que exige adaptação", acrescenta António Félix da Costa. Outra dificuldade passa pelos pneus, iguais para todos e sempre os mesmos, faça sol ou faça chuva. "É um dos grandes segredos da ‘Fórmula E’. A pressão dos pneus é essencial pois, não sendo ‘slicks’, não geram as mesmas temperaturas e não dão o mesmo ‘feeling’. Para além disso, em circuitos urbanos o asfalto é menos aderente e não é fácil andar depressa fora da trajetória ideal, onde o piso com menos borracha é muito mais escorregadio."

Se na Fórmula 1 há quem possa gerir a utilização de vários pneus, na ‘Fórmula E’ cada piloto só tem direito a um jogo de pneus novos por corrida e só pode utilizar outro se sofrer um furo. Por isso, entre as duas realidades há todo um universo de distância. Por um lado, a sublimação das performances, por outro, a aposta numa nova tecnologia em que "temos de estar sempre muito atentos à gestão de energia, e por isso é fundamental um bom trabalho com o nosso engenheiro", admitiu António Félix da Costa.

A autonomia, vista como um óbice na expansão dos automóveis elétricos, também é uma condicionante na ‘Fórmula E’. As corridas têm uma duração de cerca de 50 minutos, mas as baterias não garantem a autonomia necessária para uma prova de tal extensão. Por isso, é exigida uma paragem nas boxes, onde os pilotos trocam de carro para a segunda metade da corrida. É uma situação tão caricata como obrigar um atleta a parar a meio de uma corrida de 400 metros para trocar de sapatos... Mas para já não há alternativa e todos sabem isso.

Mesmo assim, há uma grande evolução "nas unidades motorizes, mas especialmente em todo o entendimento tanto dos pilotos como dos engenheiros sobre todo o conceito da ‘Fórmula E’, e isso tornou-nos muito mais eficientes na forma de abordar as provas e gerir as nossas baterias", admitiu o piloto português. "Se continuarmos nesta linha de evolução, e se continuarem a surgir novas marcas, o campeonato tem futuro garantido. Vamos ver até onde vai..."

A evolução tem de ser muito rápida. A ‘Fórmula E’ pretende que dentro de dois anos os monolugares possam vir a cumprir a totalidade da extensão de cada prova, o que pode obrigar a alterações técnicas como a adoção de 4 motores (um por roda). O desafio é enorme e o tempo reduzido, mas é uma forma de avançar com as soluções tecnológicas que poderão permitir alcançar metas para os automóveis elétricos que vão chegar ao mercado depois de 2020.

O PORTUGUÊS QUE APOSTA NA FÓRMULA E

ANTÓNIO Maria de Mello Breyner FÉLIX DA COSTA nasceu em Cascais a 31 de agosto de 1991. Aos nove anos de idade já competia nos karting e em 2002 venceu o Campeonato de Portugal e o Open de Portugal, dando início a uma carreira de sucesso que passou pelas maiores provas mundiais. Em 2008 trocou os karts pelos monolugares e disputou a WSR Formula Renault 2.0 com pilotos como Valtteri Bottas, que milita atualmente na F1 com a Mercedes. Em 2009 venceu o Campeonato do Norte da Europa, ganhando nove das 14 corridas. Em 2010 apostou na F3 e foi o ‘rookie’ do ano com três vitórias. Marcou uma posição de relevo nas várias disciplinas em que militou e integrou a equipa Red Bull na F1 como piloto de testes, mas foi ultrapassado pelos rublos do russo Daniil Kvyat na altura em que todos esperavam que chegasse aos Grandes Prémios com a ‘Toro Rosso’. Trocou a F1 pelo DTM na Alemanha, onde surgiu como piloto oficial da BMW antes de apostar na ‘Fórmula E’, onde participa paralelamente às mais importantes corridas internacionais para automóveis de Grande Turismo, sempre ligado à marca bávara.