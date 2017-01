Os saldos são bons mas também podem dar para o torto

A palavra saldos faz entrar nas lojas até o menos consumista dos mortais. Os letreiros com a percentagem de desconto são tudo menos discretos e não há como resistir ao chamamento dos preços baixos.

Mas, e sem querer refrear o entusiasmo, há cuidados a ter na hora de comprar. Em primeiro lugar, aconselha a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco), "é importante ter a noção do que é efetivamente uma redução de preço. Para isso, o artigo tem de ter sempre os dois preços afixados ou o valor da redução. Este é o passo número um para avaliar se este desconto vale a pena. É também importante avaliar se aquela compra nos faz falta. E não estou a falar de umas calças que custavam 10 euros e agora custam cinco, mas de artigos mais caros. E não comprar gato por lebre e ler bem os rótulos. A compra por impulso é hoje ainda mais perigosa porque a publicidade tem mecanismos tão evoluídos que, quando vamos comprar, pensamos que já sabemos tudo sobre o produto. Antes éramos mais cautelosos", diz Graça Cabral, da Deco.

Nestas épocas em que os preços baixam, as reclamações "prendem-–se sobretudo com a afixação de preços, a variação de preços e a não existência de stock em fase de saldos e trocas", esclarece, por seu lado, a Direção-Geral do Consumidor. "Relativamente aos operadores económicos fiscalizados, assinalam-se como principais infrações o desrespeito das regras do anúncio de venda com redução de preços e a realização de saldos em incumprimento das regras legais", explica por sua vez a Inspetora Chefe da ASAE Ana Maria Oliveira.





Saldos em qualquer altura

Desde novembro de 2014 pode haver saldos em qualquer época do ano, desde que, no total, não ultrapassem os quatro meses. Com essa alteração começámos a assistir às Black Friday (saldos na 4ª sexta-feira do mês de novembro) – um fenómeno importado dos EUA que em 2015 deu que falar (mal) por cá.

"Encontrámos manipulação de preços de grandes lojas e foi quase transversal a todas as cadeias de livros, CD, roupa, eletrodomésticos. Como o caso de uma televisão, que acabou por ser vendida com desconto mais cara do que com o preço inicial. O preço era de 1099 euros, poucos dias antes o preço subiu para 1799 e acabou por ser vendido com um suposto ‘desconto’, por 1439 euros. Em 2016, para evitar situações semelhantes, tínhamos um simulador para que o consumidor pudesse avaliar se subiam ou não o preço antes das promoções para depois o baixar", refere a Deco.

A associação denunciou nessa altura que as práticas reveladas pelas empresas apanhadas a manipular preços representaram então uma violação da Lei dos Saldos e das Promoções e a Lei das Práticas Comerciais Desleais e que as multas, para cada preço manipulado, podiam ascender aos 45 mil euros.

"Nos saldos, as lojas referem de forma geral que só trocam se houver defeito mas a lei refere que é possível trocar. Claro, que se o prestador de serviço se recusar a trocar, a pessoa só consegue resolver isto pela via judicial. Estas queixas podem chegar a tribunal mas as pessoas não chegam a este recurso porque as custas judiciais são elevadíssimas. Eu compro umas calças de 50 euros e vou a tribunal e tenho de pagar pelo menos 51 euros de taxa de justiça… A maior parte das pessoas faz queixa e depois acaba por resolver a questão diretamente com o prestador de serviço", explica a advogada Raquel Faísca, especialista em direito do consumo.

"Se for pela via de reclamação no livro de reclamações é mais fácil de resolver. Porque ou a empresa prefere não dar o livro e resolver ou a (má) publicidade encarrega-se de fazer o resto. E, agora, com as redes sociais...", acrescenta, aconselhando quem nos lê a usar do direito de arrependimento para devolver artigos comprados em saldos que se revelam más compras. "Depende dos artigos/serviços: podem ser sete ou 14 dias. Importante é enviar uma carta registada para ter a certeza que a reclamação chega a bom porto", conta quem já defendeu em tribunal uma idosa que comprou um "lava-pés" por "milhares de euros".

"Na década de 90, quando os saldos eram novidade, apareciam coisas engraçadas. As pessoas compravam calças que tinham uma perna centímetros maior do que a outra, mas que não estavam identificadas como peça defeituosa. E lembro o episódio de um livro que tinha a meio páginas em branco que era vendido em promoção e não deixavam as pessoas trocar", conclui Graça Cabral.

