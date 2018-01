Pedrogão em Lisboa

Quarenta alunos do 1º ciclo do concelho passaram uma semana na Escola Ciência Viva.

Por João Ferreira e Suely Costa | 13:37

Sete meses depois da tragédia de Pedrógão Grande, que matou 64 pessoas e deixou um rasto de destruição, 40 crianças do agrupamento de escolas do concelho passaram uma semana na Escola Ciência Viva. Foram os primeiros alunos de fora de Lisboa a terem aulas nesta escola-museu que funciona há sete anos no Pavilhão do Conhecimento. Rosalia Vargas, presidente da Ciência Viva, garante que tinha de se juntar "ao movimento de solidariedade do País para com esta região e foi surpreendente ver a adesão de pais e professores a esta iniciativa".



Estes alunos tiveram aulas numa escola apetrechada com o que há de melhor ao nível da ciência e tecnologia. Vestiram batas num laboratório, visitaram exposições, programaram computadores e robôs, conversaram com cientistas e até ‘viajaram’ pelo Espaço.



Intercâmbio



Estes alunos do 1º ciclo visitaram o Oceanário, andaram de teleférico e foram ao cinema. "Foi uma semana extraordinária e muito enriquecedora, onde estas crianças tiveram experiências que nunca tinham vivido", diz a professora do Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande, Ana Afonso. Esta iniciativa marca o arranque de um projeto da Ciência Viva que visa aproximar regiões e alargar horizontes com a ajuda da ciência. "Vamos, no sentido inverso, levar crianças aqui de Lisboa e de meios urbanos a zonas do interior. Pedrógão já manifestou vontade de receber uma turma de de Lisboa", diz Rosalia Vargas. Este intercâmbio vai tirar partido, já no próximo ano letivo, de sete novas escolas-museu, de norte a sul do País.