Pronto para acelerar

Um ano depois de ter sido anunciado, o Gran Turismo chega finalmente na quarta-feira.

Por João Ferreira e Suely Costa | 12:39

O ‘Falar Global’ testou em ambiente real, no Autódromo do Estoril, em Cascais, a nova versão do Gran Turismo Sport, que vai ser lançado na quarta-feira, depois de ter estado anunciado para novembro de 2016. A produtora justifica o atraso com o acerto final de alguns detalhes, relacionados com a maior qualidade do jogo, que lhe conferem uma dose extra de realidade.

Um realismo comprovado no Autódromo do Estoril por quatro pilotos profissionais: Pedro Couceiro, Filipe Albuquerque, Pedro Matos Chaves e Pedro Lamy, para quem o jogo "ajuda a dar uma ideia de como é um circuito".

Depois de testarem o GT Sport, o único simulador de condução reconhecido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA)- exclusivo da PlayStation 4 -, os profissionais do volante foram para a pista mostrar a verdadeira adrenalina de quem anda a mais de 200 quilómetros por hora a quem teve a valentia de os acompanhar.

Cheios de coragem, Reginaldo Rodrigues de Almeida, o pivot do programa ‘Falar Global’, e a jornalista Suely Costa, com muitos gritos à mistura, comprovaram que adrenalina não falta quando se circula a mais de duzentos quilómetros na pista do autódromo. Já no mundo virtual também se vai poder competir à séria, uma vez que o GT Sport aposta em grande nos eSports – há duas provas licenciadas pela FIA, onde os jogadores vão poder mostrar o que valem no mundo virtual, e os melhores pode mesmo vir a competir em pistas reais.

O jogo é também compatível com os óculos de realidade virtual da marca, para uma experiência ainda mais autêntica.

SOCIEDADE BIT, por Reginaldo Rodrigues de Almeida

Somos todos digitais

Na apresentação da nova versão do videojogo Gran Turismo Sport, dedicado ao desporto automóvel e já com 20 anos, pilotos aceleraram na pista depois de aquecerem na consola. Nesta atualização, muitas são as manobras que podem ser treinadas de forma tão eficiente que, na Academia GT, vários são os praticantes que pelos reflexos e perícias são convidados para as pistas reais, tentando uma carreira só ao alcance de alguns. A indústria dos videojogos é uma das mais poderosas do mundo, com receitas que superam as indústrias da música e do cinema juntas.



Este exemplo ilustra a importância do digital e todas as profissões, mesmo nas mais radicais e alerta-nos para a necessidade de cidadania e prudência em qualquer decisão. Se na consola, por maior que seja a perícia e a vontade de ganhar, os erros pagam-se com a perda de bónus ou mesmo com as derrotas, na vida real, fora dos teclados e monitores, cada vez menos se tem direito a testes e os erros podem pagar-se bem mais caro…