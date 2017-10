Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Realidade aumentada

Em 2020 deve movimentar 340 mil milhões de euros e ser uma presença em todos os domínios da vida

Por João Ferreira e Suely Costa | 14:35

Foi com o Pokémon Go que a realidade aumentada entrou na vida de milhões de pessoas em todo o mundo. A realidade aumentada também está presente nas personagens digitais criadas sobre a nossa própria cara, reconhecida automaticamente através da câmara do telemóvel e nas mensagens que trocamos todos os dias. Esta ‘realidade’ que adiciona informação digital ao mundo real, promete revolucionar a forma como lidamos com a tecnologia.

As previsões apontam para que possa movimentar 340 mil milhões de euros nos próximos três anos. Com óculos virtuais, a realidade aumentada permite uma experiência 3D no espaço real em 360 graus. A revolução consiste na possibilidade, como sublinha o especialista Francisco Jerónimo, de se "poder manipular objetos virtuais sem eles existirem num mundo real e deve crescer, em média, 180% ao ano nos próximos cinco anos".

Possibilidades

Os campos de aplicação são muitos. É uma mais-valia na área da manutenção, onde sobrepõe informação virtual a qualquer objeto danificado. Por exemplo, na área automóvel consegue mostrar todos os componentes de um carro. A Google, a Microsoft e a Apple já têm projetos com esta tecnologia que já chegam a milhões. No consumo de massas, já é possível decorar a casa apontando um smartphone ou um tablet para a divisão e ver como fica a mobília que pretendemos comprar. Mas é na área de gaming que as possibilidades são infinitas; por exemplo, podemos ‘explodir’ uma parede do quarto ou espalhar hologramas no apartamento. O céu é o limite para a realidade aumentada.