Resgate do passado

O último de Christopher Nolan leva-nos a 1940, quando 400 mil ingleses estavam cercados nas praias francesas

Por João Pereira Coutinho | 12:26

Brexit? Nunca duvidei que pudesse acontecer. Tenho textos que o provam. Conheço os argumentos clássicos que explicam o divórcio. Os ingleses como xenófobos. Anti-europeus. Reaccionários. O diabo a quatro. Seja. Os ingleses encaminharam-se para a porta da saída por razões instintivas, se calhar inconscientes, mas que a história do século XX justifica: uma vontade de recuar para casa. Ou, em alternativa, uma vontade de não estarem submetidos aos destinos do continente e, pior ainda, a uma supremacia germânica que nunca casou bem com o patriotismo da raça.

O filme

‘Dunkirk’, o último filme de Christopher Nolan, explica isso muito bem. Não sou um incondicional do senhor. ‘Memento’ vale o bilhete; o resto é som e fúria – e com um vazio emocional ao centro. ‘Dunkirk’ também não esbanja "sentimento", mas tiro o chapéu ao virtuosismo visual e narrativo do filme que nos leva a 1940, quando 400 mil ingleses estavam cercados nas praias francesas. Que fazer? Retirá-los, claro, porque a Grã-Bretanha precisava deles na ilha, para a resistência solitária. Mas retirá-los como?

Nolan relembra como: com a participação de embarcações várias – desportivas, piscatórias, etc. – que cruzaram o Canal da Mancha para salvar os rapazes. Bem sei que o tema é estranho ao espírito do tempo, mais preocupado com "o narcisismo das pequenas diferenças" (obrigado, tio Sigmund). Mas houve uma altura, não muito distante, em que o patriotismo salvou uma civilização; e em que o sentido do dever era uma forma de existência.

Hoje, escusado será dizer, não há analfabeto que não confunda "patriotismo" (ou até "nacionalismo") com o fascismo e suas variantes. E, em matéria de "deveres", a palavra tornou-se anátema para uma turba que só fala em "direitos". Nolan filma esse passado e também um certo tipo de carácter que não foi apenas uma criação dos discursos de Churchill. É esse carácter, que voltou a emergir no adeus à UE. Para usar a frase da praxe, as coisas são como são. E não são para qualquer um.

*Antiga Ortografia

