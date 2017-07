Retrato da nossa casa

A Pordata publica um estudo sobre os indicadores de desenvolvimento no país

Por Marta Ribeiro da Silva | 12:31

Portugal tem mudado e muito, principalmente na educação, no acesso à tecnologia e na importância das mulheres no mercado de trabalho, nomeadamente na Ciência. Elvira Fortunato descobriu o transístor de papel e faz parte do top 5 mundial na área. A bióloga Mónica Bettencourt-Dias descobriu uma molécula envolvida na formação das células que, em excesso, pode provocar cancro da mama. Maria Mota também é bióloga e estuda o parasita da malária. Estes são apenas três dos rostos da investigação portuguesa no feminino, que já representa 45 por cento dos investigadores nacionais. ‘Retrato de Portugal’, da Pordata, mostra que o número de mulheres aumentou (53 por cento da população residente em Portugal). Este estudo diz-nos que "estamos genericamente melhor do que há umas décadas, mas há áreas que deixam ainda um sabor amargo", diz Maria João Valente Rosa, diretora da Pordata. Um deles é "a sustentabilidade da segurança social porque há cada vez mais pensionistas do que contribuintes". Pela positiva, aponta os baixos níveis de mortalidade infantil porque em "cinco décadas passámos de um dos níveis mais vergonhosos da Europa para um dos níveis mais baixos do mundo". A Educação tem uma evolução extraordinária: aumenta o número daqueles que findam o secundário e a taxa de analfabetismo regista hoje o valor de 8 por cento. A partir de 2009, as taxas de desemprego mais baixas correspondem a quem tem um nível de escolaridade superior. Portugal tem 20 milhões de telemóveis (dois telemóveis por pessoa); duas em cada três casas em Portugal têm internet; e quase 100% dos jovens tem acesso à web.

SOCIEDADE BIT, POR REGINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA

Para mais tarde recordar, é uma das funções do retrato. Em papel ou em suporte digital permite não esquecer o que se passou e, tanto quanto possível, ajudar a preparar o que aí vem. É por isso que a Pordata, a base de dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos, elegeu essa realidade nos seus objetivos de orientação estratégica, pois tem a firme consciência que Portugal mudou muito nas últimas décadas, em áreas tão nucleares como a educação, o acesso à tecnologia, a saúde, a atividade turística ou mesmo a mobilidade das mulheres no mercado de trabalho, a igualdade de género, em particular no emprego científico (registando-se aqui uma média superior à da UE). Agora com a sua mais recente publicação ‘O retrato de Portugal 2017’, através de 15 indicadores, dá-nos a conhecer novas radiografias da sociedade, do que de mais relevante tem acontecido num país cada vez mais aberto à internacionalização.

Nunca deveremos esquecer que é fundamental refletirmos sobre a nossa identidade e promovermos debates de cidadania para que os cientistas sociais, e mesmo a classe política, possam desenhar rotas para um futuro que por definição é cada vez mais incerto. Para melhor reflexão do tema: www.pordata.pt/Todos+os+Retratos