Robôs vão ter de pagar IRS

Foi esta uma das conclusões de uma conferência realizada em Lisboa, que abordou as desigualdades futuras

Por João Ferreira e Marta Ribeiro da Silva | 13:00

Imagine que estamos em 2100 e todo o trabalho é feito por robôs. Imagine que os carros são autónomos. Imagine que a única coisa que os humanos têm de fazer, é não fazer nada. O trabalho como o conhecemos vai mudar e essa revolução já está em curso. Estamos a construir robôs cada vez mais parecidos connosco. A evolução da inteligência artificial fez com que, por exemplo, a venda de bonecas sexuais disparasse e na China existam restaurantes onde os empregados de mesa são robôs. Até na emergência médica estão a ser feitos testes com drones controlados à distância, por técnicos de saúde, que podem prestar os primeiros socorros. Todos estes exemplos demonstram que os robôs inteligentes vão cada vez mais tomar o lugar dos homens como o "motor" da sociedade.

Serão os robôs os trabalhadores do futuro? Este cenário foi abordado no encontro ‘Em que pé está a Igualdade?’, organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS). Um dos Oradores, o economista Richard Baldwin, antecipou ao Falar Global que os robôs trabalhadores vão ter de pagar impostos, uma vez que "só assim será justa a sua utilização no mercado de trabalho", uma vez que "vão ser dispensados muitos trabalhadores".

Para Fernando Alexandre, consultor científico da FFMS, a maior dificuldade será quando "um país sozinho quiser aumentar os impostos e sentir uma deslocação tanto do trabalho como do capital" para outros locais. Ou seja, mesmo com os robôs as desigualdades poderão continuar e até aumentar. Esta e outras desigualdades foram debatidas no encontro anual da FFMS, no Teatro Nacional São Carlos, em Lisboa.



O Sol quando nasce

Por Reginaldo Rodrigues de Almeida

Diz-se que "o Sol quando nasce, nasce para todos" (ainda que muitos passem a vida à procura de um lugar ao Sol). Por outro lado, depois de muitos conflitos laborais e raciais, sem esquecer os que pugnaram pela igualdade de género, de acordo com o quadro legal vigente, todos somos tecnicamente iguais perante a lei.

Sabemos que os resultados alcançados são em muito diferentes das realidades de outros séculos, ainda que muito esteja por fazer pois nesta sociedade pós-industrial, consequência da Globalização e dos grandes avanços tecnológicos, outras lutas e paradigmas estão a emergir. Tudo isto, porque novas formas de desigualdade estão a surgir na educação e no trabalho, que cada vez mais volátil e desmaterializado, não encontra respostas na educação que continua a formar com o modelo do século XIX. Assim, se a crescente robotização laboral, potencia essas desigualdades e se é certo que até pode criar novas profissões, não tenhamos dúvidas que vai exterminar muitas outras.