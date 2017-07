Rovisco Duarte: Artilheiro de Vendas Novas

Furto de armas envolveu Chefe de Estado-Maior do Exército nas polémicas que evitara numa carreira ligada ao Alentejo

Por Leonardo Ralha | 15:00

De Lisboa a Vendas Novas é uma hora de distância, bem menos do que as nove a que ficava Bragança na canção dos Xutos & Pontapés, o que permite ao general Frederico Rovisco Duarte fazer esse percurso duas vezes por dia, entre casa e trabalho. Mantém-se a ligação do chefe de Estado-Maior do Exército (CEME) à cidade alentejana onde constituiu família e passou os últimos 35 dos seus 58 anos de vida.

Nascido em Alpalhão, no Alto Alentejo, Rovisco Duarte foi viver para Vendas Novas quando casou e lá nasceram os dois filhos. Nunca mais deixou uma terra ligada à Artilharia, curso que fez na Academia Militar e que o habilitou a ser comandante de bateria, instrutor de várias especialidades de Artilharia e comandante do Grupo de Instrução em Vendas Novas. Isto entre 1983 e 1991, tornando-se mais tarde, entre 2002 e 2005, comandante da Escola Prática de Artilharia.

O orgulho que Rovisco Duarte sente por essa especialidade ficou patente na Comissão Parlamentar de Defesa. "Eu, que sou de Artilharia, gosto de contas certas", garantiu ao deputado do CDS/PP João Rebelo quando este fez notar a discrepância entre as várias versões do número de horas que decorreram entre a última ronda antes e a primeira após o assalto nos Paióis Nacionais de Tancos. Tal como deixou claro que se sentiu "humilhado" com o furto de granadas-foguete antitanque, granadas de mão, explosivos plásticos e munições, levando o presidente da comissão, Marco António Costa, a fazer uma referência à "total franqueza" que ali demonstrou.

SENSATO NA TEMPESTADE

A sucessão de ‘casos’ desde que se tornou CEME, a 15 de abril de 2016, tem marcado um militar que recebe elogios pela serenidade. "É uma pessoa muito sensata e que procura avaliar com muito cuidado todos os dados", descreve o general Loureiro dos Santos, realçando ser essa uma qualidade de artilheiros, habituados à ideia de que o menor erro de cálculo poderá ter consequências desastrosas.

Após substituir o general Carlos Jerónimo, que se demitiu devido ao tratamento dos homossexuais no Colégio Militar, em confronto com o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, Rovisco Duarte foi confrontado com a morte de dois instruendos no 127.º Curso de Comandos em setembro de 2016, e com o furto de armamento de guerra que as Forças Armadas relativizaram agora, indicando que se trataria de material obsoleto e de baixo valor. Já ele exonerara cinco comandantes de "unidades de alguma forma relacionadas com este processo", levando os tenentes-generais Faria Menezes e Antunes Calçada, seus ex-colegas na Academia Militar, a pedirem passagem à reserva, alegando "quebra do vínculo sagrado entre comandantes e subordinados". O último falou de quem "é sabujo para cima e um cão para baixo", negando mais tarde referir-se ao CEME.

Pode ser que após a tempestade haja bonança em Vendas Novas.