Depois de meditar sobre as acusações de assédio sexual em Hollywood, interroguei-me: então e em Portugal?

Quando eu era miúda, os adultos criticavam o meu comportamento, declarando que eu estaria a "sair da casca". Se calhar, o fenómeno persiste. É por isso que fiquei contente ao ver o tema do assédio sexual nos jornais. O que começou num riacho, com algumas actrizes de Hollywood a contaram o que sofreram às mãos dos gurus do cinema, tornou-se num rio lamacento, onde nem sempre conseguimos distinguir o que é verdade e o que é calúnia.

Dito isto, o que veio à superfície é a maneira como os homens quiseram obrigar as mulheres, sobretudo as que deles dependiam, a ter relações sexuais com eles. Isto pode ir da violação – que é um crime – a formas de intimidade sexual não desejadas. Olhando a cara de um dos vilões, Harvey Weinstein, compreende-se que a única maneira deste produtor "fazer amor" com as jovens teria de ser através da violência.

PARA TODO O SERVIÇO

Andava eu a ler sobre Hollywood quando, de repente, me assaltou uma dúvida. Em Portugal não terá havido casos de assédio sexual? Por que razão nenhuma mulher veio até hoje denunciar um homem? Foi então que recordei o que se passava, era eu adolescente, no seio das famílias das classes médias e altas.

Não tendo irmãos da minha idade, tal coisa jamais ocorrera em casa dos meus pais. Do que estou a falar é de amigos que obrigavam as criadas de servir a ter relações sexuais com eles. Os parvalhões contavam-me, orgulhosos, como tudo se passara. Segundo a sua versão, a pobre rapariguinha, que trocara a aldeia por uma casa decente a fim de ganhar a vida, nada mais ambicionaria do que meter na cama os meninos a quem servia o almoço e o jantar.

Às vezes eram irmãos os que violavam as raparigas, isto para não falar do que sucedia com o patrão. As donas de casa, hipocritamente, nada viam, excepto quando as criaditas vinham ter com elas grávidas. Quando isso acontecia eram devolvidas ao tugúrio rural onde a mãe lhes dava uma sova. Uma criada era "para todo o serviço", o que incluía os de natureza sexual. O facto era suficientemente repugnante para me indignar. Passaram-se anos, décadas, e nunca mais pensei no assunto. Até hoje.

Saúde

A grande revolução dos genéricos

Viva os genéricos! São medicamentos iguais aos de marca, comercializados por preços baixos, uma vez que o prazo da patente expirou. Só agora, quando estou a tomar 17 remédios por dia verifiquei esta revolução. E não me venham com a treta de que os genéricos não são iguais aos de marca. Juro que o são.

O Decreto-Lei 81/90 foi o primeiro diploma legal a regular a produção, distribuição, preço e comparticipação de genéricos. Contudo, até 2000, o mercado dos genéricos manteve-se estagnado

Indigitação

Uma bandeira na coutada do macho latino

Olhando o ano que passou, a primeira reacção é de tristeza. Mas, aqui e ali, há factos positivos. Pouco a pouco, mesmo na coutada do macho latino, as mulheres foram conquistando lugares. Há dias, o Chefe do Estado-Maior da Armada indigitou duas mulheres – mães ambas - para postos de comando de navios de grande porte.

Em Dezembro, Mónica Martins e Vânia Carvalho foram indigitadas para os patrulhas oceânicos. Até então, as mulheres só tinham estado aos comandos de lanchas de fiscalização costeiras

Livro

A retórica dos políticos por Mark Twain

Mark Twain foi um dos autores que mais me marcou. Na infância com Tom Sawyer e, mais tarde, com os seus livros humorísticos, sobretudo o ‘The Diaries of Adam and Eve’. Se me lembrei dele agora foi por ter saído a tradução de ‘Um Candidato Idóneo’, uma obra-prima que brinca com a retórica dos políticos.

FUGIR DE

O Liceu Camões

Refiro hoje, e mais uma vez, o estado do Liceu Camões, o qual, em meados de Dezembro, viu parte do telhado cair no pátio, onde, por sorte, não estava ninguém. Inaugurado em 1909, alberga hoje 1600 alunos (entre os quais o meu neto) e 200 funcionários. A recuperação, que deveria ter sido feita em 2011, nunca arrancou. De que estão os responsáveis à espera? Que ali morra alguém?



O edifício do antigo Liceu, atual Escola Secundária de Camões, está classificado, desde 2012, como monumento de interesse público. é uma das maiores e mais prestigiadas escolas secundárias do país. nela estudaram figuras como Sá Carneiro, Aquilino Ribeiro, Jorge de Sena, Mário de Carvalho ou António Lobo Antunes, entre outros.