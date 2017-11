Sócrates e os ricos

Famílias mais antigas e poderosas formavam castas à parte.

12:30

Por Maria FIlomena Mónica



Em outubro de 2009 escrevi um artigo, na revista ‘GQ’, sobre o ‘sr.’ José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, que começava assim: "A primeira coisa que se nota, ao observar o actual primeiro-ministro, é a opacidade do seu olhar." E perguntava: "Por que motivo terá ele medo que alguém penetre na sua alma?" Não sabia a resposta, agora sei-o. Havia e há mil e uma razões para que Sócrates não desejasse que tivéssemos conhecimento da sua vida.



Sempre me pareceu misterioso. É por isso que a primeira coisa que leio nos jornais são as transcrições das conversas que ele e capangas mantiveram ao longo dos anos em que foi primeiro-ministro. Nunca imaginara que se pudesse descer tão baixo na moral, na linguagem, na decência. As ‘escutas’ são ainda fascinantes, pois permitem entrar no mundo dos homens, com os seus ‘pá’ e ‘porras’. Isto para citar as palavras menos ordinárias.

As ‘escutas’ - de que a polícia portuguesa usa e abusa, mas enfim – revelam (apenas a mim?) um submundo que não sabia existir. Não é só a corrupção que me espanta, mas as frases que a gente envolvida na Operação Marquês troca entre si. Há dias, a ‘Sábado’ publicava o que Henrique Granadeiro dissera no interrogatório a que foi sujeito no início deste ano. Confessava que tinha contas bancárias na Suíça no valor de 6,7 milhões de euros – alegadamente ‘luvas’ pagas pelo Grupo Espírito Santo – por ser ‘chique’ ter contas naquele país. Devo ser parva, pois nunca me ocorrera usar este expediente. Se calhar, não sou chique; ou não sou rica; ou nem uma coisa nem outra.



De qualquer forma, sei distinguir um novo de um velho rico. Não só por ter olhos para observar, mas porque fui educada de certa maneira e, por fim, porque os meus estudos se concentraram no domínio da Sociologia. Criada entre algumas das mais antigas e poderosas famílias do país, notei que formavam uma casta à parte. Lembro-me de quão austera era a educação dada aos filhos e, em geral, quão comedido era o consumo doméstico.



A ostentação era possidoneira de quem só recentemente havia adquirido dinheiro. Não recordo um único adolescente com apelidos que o dr. Cunhal citava como inimigos de classe a quem tenha sido oferecido carro aos 18 anos. As festas eram tão comedidas quanto a indumentária. Na discussão entre Scott Fizgerald e Hemingway, era o primeiro – que dizia que os ricos eram diferentes - quem tinha razão.



INICIATIVA

A COMBATER INCÊNDIOS COM AS PRÓPRIAS MÃOS

Os habitantes da aldeia de Monte Novo (Vila de Rei), ao longo dos anos expostos

a incêndios, optaram por limpar a floresta. Viram as distâncias entre estradas e mato e pediram à autarquia que emprestasse máquinas para cortar árvores. Parabéns são devidos ao sr. Vítor Fernandes e aos voluntários que o acompanharam.



MUSEU

HISTÓRIAS D EGRATIDÃO A TODOS OS SANTOS

Um ex-voto é a maneira de um fiel agradecer ao santo da sua devoção o tê-lo salvo num momento de angústia. Ver estas pinturas populares é fascinante, pois cada qual conta a história de uma pessoa em apuros ou de uma família grata. Se não conservarmos os ex-votos, a História de Portugal será mais difícil de compreender.



MÚSICA

UMA COMPETIÇÃO ENTRE QUINTETOS DE SHUBERT

Desde há três anos, quando adoeci, só ouço a música de câmara de Schubert - o meu favorito, Verdi, respira demasiada felicidade. Tenho andado a ouvir, alternadamente, o quinteto para cordas em dó maior op. post. 163 e o quinteto para piano e cordas em lá maior, op. 114 (’A Truta’). Não é seguro que este vença aquele.