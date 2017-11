Solidariedade em rede

Depois do 15 de outubro, redes sociais como o Facebook foram essenciais no auxílio às populações afetadas.

Por João Ferreira | 17:35

Um post no Facebook, criado por cinco amigas, lançou um SOS de ajuda para Oliveira do Hospital, uma das zonas afetadas pelos incêndios de 15 de outubro. A resposta não se fez esperar e, através das redes sociais, as cinco amigas, entre as quais a jornalista Marta Ribeiro da Silva do ‘Falar Global’, conseguiram encher três carros e uma carrinha de transporte de mercadoria com roupas, alimentos e brinquedos. Até mobílias. "Chegámos a ir recolher coisas a casa de pessoas que nos contactaram pelo Facebook. Uma das minhas amigas - conta Marta Ribeiro da Silva - mobilizou o colégio do filho que contribuiu com brinquedos e material escolar". Saíram de Lisboa para encontrar um cenário de destruição, onde cheira a queimado e algumas árvores ainda fumegam. Oliveira do Hospital tem quatro pontos de recolha: roupas, brinquedos e material escolar, bens alimentares e produtos de higiene e um outro ainda para mobiliário.



Segundo Nuno Oliveira, presidente da União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços, "já passaram pela região cerca de 400 voluntários", cujo trabalho tem sido fundamental, muitos deles provenientes de iniciativas nascidas nas redes sociais. À semelhança de Oliveira do Hospital, municípios como Arganil, Tábua, Santa Comba Dão, Penacova e outros recorreram à internet para pedir ajuda, que chegou de todo o lado, inclusive das

comunidades portuguesas. Quem quer ajudar pode consultar longemasjuntos.pt, onde são assinaladas as localidades que precisam de bens e atualizadas as listas consoante a necessidade, e onde se pode inscrever para fazer voluntariado. Basta clicar para ajudar!