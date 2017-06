Soluções corta-fogos

O Falar Global foi conhecer tecnologias que ajudam a combater incêndios e a perceber o que se pode fazer para evitar catástrofes como a de Pedrógão Grande. No Parque Nacional da Peneda-Gerês foi montado em 2013 um sistema que permite localizar chamas à nascença. O Forest Fire Finder tem 13 câmaras fotográficas e equipamentos que fazem análises químicas à atmosfera. É autónomo e usa a internet para emitir as imagens que recolhe. Foi adquirido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) num contrato de um milhão de euros.

Outro sistema tecnológico já no terreno, no mesmo parque natural, é a vigilância florestal com drones. Em 2015, a GNR iniciou um programa com aeronaves não tripuladas.

Mas há outros projetos desenvolvidos por empresas portuguesas que, com o devido investimento, poderiam fazer a diferença. A portuense Flicks Systems desenvolveu um sensor para deteção e prevenção de fogos via satélite, fazendo medições de temperatura, humidade, dióxido e monóxido de carbono a 12 quilómetros de altitude.

Outra solução são ninhos de pássaros inteligentes. A SparroWatch usa abrigos de madeira com um pequeno painel solar no topo que formam uma rede wi-fi entre o perímetro onde os ninhos estão colocados. Fazem todo o tipo de medições, mas inicialmente a aposta é apenas na temperatura e da humidade.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Para acompanhar a evolução de fogos, o fogos.pt é um site com informação em tempo real sobre incêndios. Os dados, da ANPC, incluem informações como coordenadas do posto de comando, estado do incêndio e número exato de meios envolvidos na luta contra as chamas.