Suicídio Assistido e Eutanásia

O que dantes se fazia por acordo tácito - veja-se os ‘abafadores’ do conto de Torga - passou a ser analisado nos parlamentos, governos e tribunais. A verificar-se uma reforma na forma como a lei encara o suicídio assistido e a eutanásia, a percepção da morte sofrerá uma mudança. Enquanto, no passado, havia uma linha - "Não matarás" - podemos chegar a uma situação em que, do ponto de vista moral, já não se sabe onde reside o tolerável. Termino com uma sugestão: ‘Euthanasia: The Case for the Good Death’ (Chatto&Windus) de Ludovic Kennedy, um intelectual da geração gloriosa que dominou a BBC nos anos 1950 a 1980.Sendo a RTP paga, em grande medida, com os nossos impostos, o seu arquivo deveria ter o mesmo estatuto que a Biblioteca Nacional ou a Torre do Tombo, isto é, estar acessível de forma gratuita. Até agora, a RTP tem- -no impedido. Eis que subitamente mudou de atitude e o arquivo está a ser gradualmente digitalizado.A ideia, fomentada pelos supermercados, de que a fruta tem de ser redondinha é uma parvoíce. Aplaudo assim a iniciativa da cooperativa Fruta Feia, que, nos últimos três anos, salvou 500 toneladas de fruta e de hortaliças da lixeira, ajudando 116 agricultores a escoar os seus produtos. Se quiser aderir, basta ir ao site.Só descobrimos as preciosidades quando temos estrangeiros em casa. Depois de aqui ter mencionado o Observatório da Ajuda (de 1867), verifico que o do Jardim Botânico de Lisboa (de 1898) carece de reparação. As obras, começadas no fim de 2015, foram interrompidas após um incêndio e assim permanecem.