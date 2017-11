Tecnologia Anti-Drone

Canhões que lançam redes ou sistemas que desativam sinal de GPS e wi-fi ajudam a evitar acidentes

Por João Ferreira e Suely Costa | 14:15

Em todo o mundo têm sido reportados incidentes entre aeronaves e drones. Em Portugal houve este ano cerca de uma vintena de incidentes desta natureza. Para evitar que estes ‘sustos’ se transformem em tragédias, alguns países da Europa estão a treinar águias para capturar drones no perímetro dos aeroportos. Outras soluções, mais tecnológicas, incluem a utilização de redes lançadas por canhões que neutralizam os drones ilegais ou sistemas que detetam e desativam o sinal de GPS e wi-fi das maquinetas voadoras. Estas soluções também podem vir a ser aplicadas junto a escolas, instalações militares, órgãos de soberania e estádios. Bruno Borges, representante em Portugal da loja oficial de drones DJI, revela que "há países onde os drones não podem ser vendidos nem voar". Por questões de segurança, os drones DJI "não podem ser vendidos em países em guerra, como a Síria, por exemplo, e mesmo que alguém os tente operar com o software de origem a marca impede que isso aconteça e as hélices nem funcionam". Na página da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), há um código com todas as recomendações para drones e seus utilizadores. A app ‘Voa na Boa’ é fundamental para saber quais os locais onde são permitidos e aqueles onde é necessária uma autorização da ANAC para serem sobrevoados. No caso da captura de imagens, o pedido terá de ser feito à Autoridade Aeronáutica Nacional. Para já, qualquer pessoa pode operar um drone sem necessidade de ter licença e também não é obrigatório seguro ou registo do mesmo, situação que se pode alterar no próximo ano com a regulamentação europeia sobre esta matéria.



SOCIEDADE BIT, por Reginaldo Rodrigues de Almeida



PELO AR E TAMBÉM PELO MAR

Sabemos que a tecnologia é abstrata, útil ou nefasta, de acordo com a utilização que lhe é dada. Neste universo digital, as naves não tripuladas - os drones - têm assumido particular destaque e encontram--se já um pouco por toda a parte, nos ares mas também nos mares, desempenhando funções com tal eficácia que nos perguntamos como foi possível não terem surgido mais cedo. São essenciais nas manobras de reconhecimento e de salvamento, no controlo de estruturas e em manifestações sociais. Também no entretenimento têm presença, pois permitem ver tudo o que de outra forma não seria possível conhecer.