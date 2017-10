Tenha um propósito e durma melhor

Todos podem ter uma missão; não precisa de ser ir à Lua ou ganhar o Prémio Nobel

Por Fernando Ilharco | 12:26

Ter um propósito, uma razão para viver, dá satisfação e leva mais longe; a investigação científica tem mostrado ser assim. Mas ficou entretanto a saber-se que ter um propósito faz também dormir melhor. Esta descoberta não é um pormenor, porque dormir bem faz bem ao corpo e à mente. Por isso, ter um bom propósito, uma razão para viver, faz bem a tudo.

Numa_investigação_publicada_na_revista ‘Sleep Science and Practice’, entre outras conclusões, refere-se que face a pessoas com baixo sentido de propósito, de missão na vida, as pessoas com um forte sentido de propósito têm 63% menos probabilidades de terem apneia no sono, uma perturbação no sono em que ao longo da noite e por diversas vezes se pára de respirar por alguns segundos; e têm também 52% menos probabilidades de terem o síndroma das pernas irrequietas.

Um propósito significativo, levar por diante uma vocação ou uma razão para viver, é central para ser feliz. Não precisa de ser acabar com a pobreza no mundo; pode ser, mas pode ser também ajudar uma pessoa de cada vez, na minha família, no meu bairro, na minha cidade. Um propósito significativo pode encontrar-se em todo o tipo de trabalhos: melhorar a vida dos outros,_dar_mais_conforto_aos_que estão próximos, trabalhar com competência criando valor para os outros, educar e formar quem precisa,_fazer_uma diferença no ambiente social, familiar ou profissional de todos os dias. Um propósito significativo não está relacionado com o que fazemos, mas com o modo como entendemos o que fazemos. Todos podem ter uma missão na vida; não precisa de ser ir à Lua ou ganhar o Prémio Nobel.

Quem num hospital afecta o dia-a-dia dos doentes, e por isso em parte, a sua recuperação? Os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de saúde, os profissionais das mais variadas funções? Depende do modo como cada um faz o seu trabalho. Numa investigação publicada na revista ‘Academy of Management Journal’ mostra-se como alguns profissionais sentiam o seu trabalho como um emprego, apenas como uma fonte necessária de rendimento,_sem especial interesse nem significado. Mas outros, alguns profissionais de limpeza,_por_exemplo,_sentiam que o seu trabalho afectava o trabalho dos outros e o bem-estar dos doentes. Eles procuravam interagir positivamente com enfermeiras, médicos, doentes, visitantes, etc. Trabalhavam para o bom funcionamento do hospital e para o bem-estar dos doentes.

Um bom propósito, motivador e constante, pode encher uma vida. Várias vidas, porque um bom propósito liga-se sempre a melhorar a vida dos outros. Tenha um propósito, faz dormir melhor, o que faz bem a tudo.

Texto escrito na antiga ortografia