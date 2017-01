Um japonês com vocação para mártir católico

Martin Scorsese sabia que contratara um conceituado ator japonês para o filme ‘Silêncio’, mas não imaginava que Yoshi Oida, de 83 anos, tinha experiência em interpretar mártires. Só durante a rodagem do filme sobre jesuítas portugueses descobriu que o também encenador e escritor, a quem deu o papel de Ichizo, um pescador que prefere morrer a cuspir no crucifixo, já tinha sido Julião de Nakaura, figura histórica que viveu em Lisboa e em Roma e negou renunciar a Deus e à Igreja Católica durante a perseguição aos cristãos nipónicos, no século XVII, mesmo após o padre Cristóvão Ferreira ter aceite fazê-lo. Foi no filme português ‘Os Olhos da Ásia’, realizado por João Mário Grilo em 1996.

"Já foi há 20 anos?", espanta-se Yoshi Oida, numa entrevista telefónica marcada pela diferença horária entre Lisboa e Tóquio, onde está a dirigir a ópera ‘Madama Butterfly’, de Giacomo Puccini. Convencido de que só tinha passado uma década desde que fez o filme português, o japonês residente há muitas décadas em França ri-se ao anunciar uma "coisa estranha". Depois de Nakaura e de Ichizo, duas personagens às quais nada liga tirando a fé e o martírio, acaba de ser convidado para dirigir uma ópera precisamente sobre o jesuíta português Cristóvão Ferreira - o único religioso estrangeiro capturado pelos shoguns que, após ser torturado, aceitou fazer apostasia, chegando a escrever um livro em japonês em que denunciava o Cristianismo como uma fraude. "É a terceira vez que me cruzo com ele na vida. É uma história a que estou profundamente ligado", diz.

Mesmo sem pertencer à minoria católica do Japão - ao contrário de Shusaku Endo, autor do romance adaptado ao cinema por Scorsese - ou a qualquer outra religião, preferindo acreditar "numa vibração que existe no universo", o ator veterano conhecia bem a história dos contactos entre Portugal e Japão. "Em Nagasáqui há um museu muito conhecido", refere quem na rodagem de ‘Os Olhos da Ásia’ teve dificuldade em entender o que levou o ‘seu’ Julião de Nakaura a aceitar morrer em vez de abdicar da fé, embora faça um paralelismo com algo que viveu na infância: "Há pessoas que são torturadas e nesse momento veem Maria, Jesus Cristo ou a luz. Acreditam. Na II Guerra Mundial tinha dez anos, e se tivesse durado mais tempo, eu seria um kamikaze e não pensava no medo de morrer."

Mergulhado na água

Satisfeito por já ter conseguido ver ‘Silêncio’, que só chegou neste fim de semana aos cinemas japoneses (em Portugal está em exibição desde quinta-feira),Yoshi Oida admite à ‘Domingo’ que a participação no filme se deve a uma coincidência. O atraso no arranque das filmagens levou à desistência do escolhido para fazer de Ichizo, líder da comunidade de ‘kakure kirishitan [cristãos escondidos]’ que acolhe os padres Sebastião Rodrigues (Andrew Garfield) e Francisco Garrupe (Adam Driver) quando chegam ao Japão.

Contactado pela sua agente em França, país para onde foi viver em 1968, colaborando com o encenador britânico Peter Brook, estava prestes a estrear uma encenação e a primeira resposta foi negativa. "Mas ela disse que eu tinha de ir porque o Scorsese é um dos melhores realizadores do Mundo". Certo é que embarcou para Taiwan e a experiência com o cineasta americano não podia ter corrido melhor: "Quando cheguei ao hotel dei-lhe uma garrafa de vinho de Bordéus e disse que estava muito feliz e honrado por trabalhar com ele. Quando acabei as minhas cenas, ele deu-me uma garrafa de champanhe com os seus parabéns."

Nem tudo foi fácil, como seria de esperar num filme que reconstitui o martírio dos japoneses e dos padres ocidentais que se recusavam a renegar a fé. "Ele pediu-me para fazer coisas muito difíceis para um ator de 83 anos", diz, por entre risos, referindo-se à sequência em que Ichizo é um dos três mártires crucificados na praia, e deixados à mercê das ondas. "Tinha o corpo coberto de água e foi muito duro. Quase me arrependi e só pensava: ‘Porque é que eu aceitei fazer o filme?’"

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito