Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

UM ORÇAMENTO À MANEIRA

Quanto à sogra, desditosa viúva, assume as dores de reformados e pensionistas

Por Victor Bandarra | 12:40

Pelo equinócio de Outono, a família Santos reúne-se para discussão do Orçamento familiar para 2018. O pai José, dono de oficina automóvel que proporciona emprego a três concidadãos, assume o comando dos trabalhos. A mulher Maria, dona-de-casa, não abdica da sua condição de assalariada da função pública interna, além de gestora a braços com um filho menor, dois filhos maiores e três endiabrados netos. O filho mais velho, Miguel, trabalhador-estudante com sonhos de Economia e Gestão, insiste em defender os superiores interesses dos profissionais liberais. A filha maior, Susana, desempregada com jeito para as Belas Artes, levanta a voz em prol dos artistas "explorados e ofendidos pelo Estado e pelos patrões em geral". Quanto à sogra, desditosa viúva, assume as dores de reformados e pensionistas. E ainda arranja tempo para sustentar os vícios legais e ilegais do neto adolescente, Pedrinho, mandrião encartado.

Iniciados os trabalhos, José anuncia que a empresa ainda tem dívidas, mas que 2017 promete razoáveis lucros - ainda que 2018 deva ser tratado com precaução e caldos de galinha."Proponho-me investir 15% dos lucros na nossa família..." Aponta logo o exemplo do Orçamento Costa/Centeno, que limita a 2% o endividamento das empresas públicas. Cotovelada da filha Susana, salta-lhe a mulher! "Ó Zé, só isso?! Olha que o Costa promete descongelamento das progressões na carreira dos funcionários públicos em apenas 2 anos..." E logo a sogra, em sonoro resmungo. "Até os reformados vão receber mais uns eurositos..." Cenho carregado, José faz contas de cabeça, pensa na paz caseira e aponta Susana. "Para desempregados com filhos, vou mais longe que o Costa: subo a majoração para 20% no subsídio familiar..." É a vez de Miguel, assertivo, relembrar ao pai que o Orçamento Costa prevê que os contribuintes deixem de ser obrigados a prestar garantias, se o valor das dívidas em execução fiscal não ultrapassar os 5 mil euros. "O pai até pode endividar-se mais! Tem é de acabar com as horas extraordinárias aos tipos lá da oficina..." Altura para Pedrinho desatinar, quando todos concordam em reduzir álcool e açucares em casa, seguindo a lógica do Governo de subir os impostos sobre produtos indutores de bebedeiras e diabetes.

A discussão avança: mais X por cento para isto, menos Y por cento para aquilo, mais um subsídio e outro investimento. Finalmente, há acordo entre patrão, funcionária pública, reformada, trabalhador liberal e mãe artista desempregada. Pedrito, amuado, abana a cabeça. "Se o Centeno vos desse ouvidos íamos todos à falência!" O irmão reage. "Então porquê, ó sem-abrigo!?" Pedrinho dispara, sorridente. "Já fiz as contas! Tendo em conta tudo o que vocês querem, os gastos previstos para 2018 já vão em… 125% do Orçamento do pai!"

Texto escrito na antiga ortografia