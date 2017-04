Uma borracha sobre o Note 7

Por Bruno Borges



O ‘Falar Global’ esteve em Londres na apresentação mundial do novo smartphone da Samsung, o Galaxy S8. Todos os acabamentos foram pensados ao mais ínfimo detalhe e o telefone ajusta-se perfeitamente à nossa mão. As inovações são muitas, a começar pelo ‘infinity screen’ - ecrã de 5.8 polegadas na versão normal e 6.2 na versão maior (S8+).

Com um ecrã tão grande, deixou de haver espaço para o botão ‘home’ físico, problema que a marca resolveu com a criação de um botão digital que dá a sensação mecânica. Uma alteração que implicou a mudança da impressão digital para a parte traseira, junto à câmara. Para além da impressão digital, é possível desbloquear o Galaxy S8 com recurso ao reconhecimento facial ou através da íris, software já do Note 7.

ASSISTENTE PESSOAL

Todo o mecanismo foi redesenhado para que erros como os do Note 7 nunca mais se repitam. Uma das ‘convidadas’ de honra da apresentação foi a Bixby, a nova assistente pessoal da Samsung. Possibilitar ao utilizador o controlo com a voz de tudo aquilo que se consegue com o toque, algo que só vamos conseguir saber se é possível após uma utilização diária do equipamento, uma vez que esta vai aprendendo com as nossas ações. Uma funcionalidade que, no entanto, ainda só está disponível em coreano. Um dos desafios da Bixby será a forma como esta se irá comportar comparativamente ao Google Assistant, sistema já implementado no Android. A marca apresentou ainda o Dex, uma dock que transforma o Galaxy S8 num Desktop. O S8 e o S8+ estarão disponíveis no dia 28 por 879,90 euros e 919,90 euros, respetivamente.

