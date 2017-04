Não sabia que Peter Cook, o lendário humorista inglês, pensou em fazer um documentário intitulado ‘Peter Cook’s London’. Seria uma viagem guiada pela cidade, com Cook a deslocar-se da porta de casa para o quiosque dos jornais. Quando li esta informação, no ‘Malparado’ de Pedro Mexia (ed. Tinta da China), murmurei: "Quantas vezes eu pensei nisto!" No meu caso, e atendendo à minha inconstância geográfica, seriam visitas guiadas no Porto e em Lisboa. O roteiro não seria muito diferente, embora talvez acrescentasse a farmácia. Parafraseando Agustina, a hipocondria é um vício. Eis a melhor forma de apresentar o mais recente volume de diários de Mexia: a coisa é pessoal. E a sensação de me ver ao espelho é tão desconcertante que a primeira reacção é ceder à psicose e acusar o autor de plágio mental.

A ESCRITA DE MEXIA

Sei bem o que é chegar aos 40 e sentir, ao contrário do que escrevia Hemingway, que o mundo já não está dois uísques atrasado. Sei bem o que significa perder a esperança e o medo – ou, como escreve Mexia, viver tranquilo e pessimista. Reconheço-me nos prazeres da "casinha". E Lisboa, apesar de não ser a minha cidade, tornou-se igualmente "irrespirável" e igualmente povoada por "arrivistas e canalhas". A "reserva mental" não é uma simples figura jurídica. Além disso, também lamento o destino dos antigos nietzschianos: aqueles que troçavam da fraqueza humana e vivem hoje abraçados aos seus cavalos de Turim. ‘Malparado’ é uma espécie de retrato – mas de quem? do ortónimo? do heterónimo? do semi-heterónimo? – esculpido com aforismos de uma ironia melancólica e complementados por vozes de terceiros (poetas, actores, trovadores) que revelam o artista que nunca foi jovem. Ou, como o próprio se resume, um pessimista (temperamental), um conservador (filosófico), um moderado (politicamente), um esquivo (socialmente) e um radical (em matérias pessoais). Bem sei que o título "escritor", na nossa província mental, é termo reservado a romancistas. Mas para aqueles que não confundem literatura com gramagem, a escrita de Mexia confirma-o como um dos mais brilhantes escritores da minha geração.

LIVRO

O dinheiro que precisamos e o que queremos

Com a graça habitual, Armstrong disserta sobre as diferenças entre "problemas de dinheiro" e "preocupações com o dinheiro". Os primeiros lidam com as coisas tangíveis – pão na mesa, roupa no corpo, luz em casa. As segundas, com as coisas intangíveis: desejos pessoais que são questões psicológicas, não materiais.

Título: ‘Como Deixar de se Preocupar com o Dinheiro’

Autor: John Armstrong

Editora: Lua de Papel

FILME

Para recomendar aos amigos de fino gosto

Como um fanático recentemente convertido, aconselho ‘Logan’ a amigos de fino gosto. Eles riem. Eu, não: James Mangold filma um dos temas arcanos do cinema fantástico – a inexorável decadência do super-herói – com tal realismo e ferocidade que a "suspensão da descrença" nunca chega a ser problemática.

Título: ‘Logan – The Wolverine’

Realizador: James Mangold

Exibição: Cinemas

FILME

Sónia Braga à beira da perfeição

O filme de Kleber Mendonça Filho foi ofuscado pelas contestações da equipa e do elenco ao impeachment de Dilma Rousseff. Uma pena. ‘Aquarius’ é uma história de resistência – à doença, à soberba, ao envelhecimento, à solidão – que não se resume à baixa política brasileira. Sónia Braga, essa, está à beira da perfeição.

Título: ‘Aquarius’

Realizador: Kleber Mendonça Filho

Exibição: Cinemas

FUGIR DE…

Crença saloia

Passei uns dias a viajar pelo país. Confirma-se: o turismo é a nossa salvação económica. Mas custa ver a persistência de dois tiques irritantes que a restauração pátria continua a praticar, na crença saloia de que é "moderna" e "chique": a omnipresença da música ambiente e a recusa em deixar as garrafas na mesa.

Que horror é este ao simples som das conversas?

E para quê deixar as garrafas longe dos comensais quando os empregados não servem as bebidas quando é preciso?

