Vivemos no mundo novo

Uma gripe arrastou-me para dois dias de cama e sonolência – e para um livro que há muito não folheava. Lê-lo na adolescência e lê-lo agora é uma diferença abismal; lê-lo em 1975, quando a palavra "utopia" estava carregada de elementos de bondade, generosidade e beleza, é diferente da sua leitura 40 anos depois, quando se refez a história das utopias a partir dos seus falhanços e dos seus horrores. Certamente, estou do "lado errado" da história – tal como Aldous Huxley, que escreveu este livro em 1932, antes da II Guerra, e o reeditou depois dela, em 1946, com a infeliz intuição de que o cenário que desenhara iria um dia realizar-se. Setenta anos depois, o ‘admirável mundo novo’ de Huxley aproxima-se perigosamente de algumas das utopias do presente: um mundo tão perfeito que é temível, estabelecido com tanto rigor – com as suas regras, castas, princípios morais e intelectuais, certezas e ruturas – que se transforma numa ditadura e num sistema de vigilância totalitário sobre as consciências e os nossos pequenos delitos.

O mundo de Huxley

Nesse ‘mundo novo’, a religião foi abolida – e o sentimento religioso considerado uma obsolescência daninha; a monogamia transformada em doença; as crianças são educadas a praticar ‘jogos eróticos’ por mestres que tratam a natureza (tal como a reprodução através de ‘mulheres vivíparas’) como uma perversão cretina; a repetição das ‘novas verdades’, milhares de vezes por dia, em todos os lugares, visa convencer a nova humanidade da justeza desses princípios (um cenário de ‘1984’, de Orwell); o princípio ‘cada um pertence a todos’ modela a vida sexual, que é ‘transparente’, ‘fácil’ e ‘omnipresente’, tanto quanto mercantilizada; os ‘seres humanos’ são inoculados para obedecerem a princípios de casta, mas também de ‘pureza’.

Oitenta e cinco anos depois da edição, ‘Admirável Mundo Novo’ não é um livro atual; é, simplesmente, um livro que pode chocar ‘pessoas sensíveis’ que ainda acreditam na palavra "utopia".

LIVRO

Reportagens num planeta em chamas

Paulo Moura fez a cobertura de dezenas de conflitos – em lugares onde ninguéM ia passar férias ou falar do exotismo das geografias. Do Sahel à América Latina, do Médio Oriente à Ásia Central, percorreu o planisfério para se ocupar daquilo que, nos bons tempos do jornalismo, era a sua missão: ir, ver e contar.

CONCERTO

Mozart e bom tempo: clássico que é clássico

Dois grandes compositores – Mozart (1756-1791) e Domingos Bomtempo (1775- -1842) sobem ao palco da Casa da Música: a Sinfonia Júpiter, nº 41, de Mozart, e a primeira sinfonia de Bomtempo, com o bónus de um concerto de flauta do mestre português. Dois maçons, duas formas de encarar a glória da música.

EXPOSIÇÃO

Ciganos no Alentejo em fotografia

Não é um espaço grandioso nem badalado – mas vale

a pena a viagem (sobretudo em dias de espetáculo

da companhia de Teatro de Almada, que tem em cena ‘A Noite da Liberdade’, de Ödön von Horvath) para

ver alguns dos rostos

fotografados por Adalrich Malzbender desde 1976:

ciganos no Alentejo.

FUGIR DE:

Começou a presidência de Donald Trump. Se fosse rei, dos de antigamente, teria o cognome de ‘O Inexplicável’. Ora, o inexplicável, em política, está paredes meias com o trágico, mesmo com a bênção do eleitorado. E, podendo explicar como o eleitorado chegou a isto, é difícil explicar como Trump chegou onde está, o que são coisas diferentes. Num mundo que precisa cada vez mais de lideranças sensatas e inteligentes, os EUA têm na Casa Branca um homem insensato e sujeito a toda a espécie de chantagens. Começou um mundo novo e cómico.

