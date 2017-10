Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brasil, o adversário mais temido

Equipa canarinha é a que mais pode apresentar problemas ao triunfo português.

18.07.17

Portugal vai disputar o Mundialito Cascais 2017, frente ao Brasil, Rússia e França, adversários de peso no mundo do futebol de praia.



De todos, o Brasil é o que mais pode apresentar problemas ao triunfo português, garante o guarda-redes da seleção nacional, Elinton Andrade.



"São campeões do mundo, estão em primeiro lugar no ranking e estão imbatíveis há mais de 30 anos", relembra o jogador, ao CM.



Os canarinhos têm a vantagem dos números e foi para eles que a equipa portuguesa perdeu o último Mundialito, também em Cascais, por 6-4.



Conheçam os jogadores que representam o Brasil, equipa treinada por Gilberto Costa:



Diogo Catarino da Silva (Catarino) - Defesa



Rafael António Jesus Pinto (R. Bokinha) - Avançado



Mauricio Pereira Braz de Oliveira (Mauricinho) - Avançado



Jenilson Brito Rodrigues (Mão) - Guarda-redes



Bruno da Silva Xavier (Bruno Xavier) - Defesa



Luiz Alberto Braga (Datinha) - Avançado



Filipe Duarte da Silva (Filipe) - Avançado



Rodrigo Soares da Costa (Rodrigo) - Avançado



Rafael Padilha (Rafa Padilha) - Guarda-redes



José Lucas da Cruz de Oliveira (Lucas) - Meio campo