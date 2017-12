Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Calendário junta turmas de ballet e empresas

Turmas da Mealhada prepararam calendário para 2018.

22.12.17

À semelhança do que já tinha acontecido o ano anterior, as 12 turmas da secção de ballet do HCM - Hóquei Clube da Mealhada - uniram-se a 12 empresas locais para colorir os 12 meses de 2018 com a leveza e o requinte do ballet.



As empresas patrocinadoras do projeto receberam os bailarinos HCM nas suas instalações: Água do Luso, Rosa Biscoito, Certoma, Ceragni, Mennah Cabeleireiros Univisão, Sunenergy, Multiviagens, Caves Messias, Farmárcia Brandão, Bicisports e Intermarché.



Em 2018 a escola de ballet abraçou a originalidade de ser parte integrante de um clube de hóquei em patins – Hóquei Clube da Mealhada – e convidou para as páginas do calendário jogadores da secção de hóquei do HCM. O projeto pretende não só continuar a dar visibilidade à secção de ballet mas, também vincar os laços de pertença e de unidade escola ao clube. Em aberto fica a possibilidade de nos próximos anos a seção de ballet estender o convite às restantes seções do clube: patinagem artística, karaté e natação.



A produção do calendário resultou do trabalho voluntário não só dos bailarinos e hoquistas HCM mas, também da fotografa Inês Cabral.