Fogo em Tondela deixa casa cercada pelas chamas

Reportagem do leitor Mário Sousa.

23:19

Vejam o que foi estar em Tondela numa moradia (a 1Km do centro da cidade) rodeada pelas chamas com a família toda em pânico.



As imagens são boas porque um dos lados da minha moradia tem janelas enormes de vidro e a casa não tem estores (arquitetura moderna).



Não me perguntem porque peguei no telemóvel, mas talvez porque tinha a cabeça fria e sabia que mais nada podia fazer...



De realçar que do lado exterior da casa não é floresta, apenas terrenos agrícolas bem tratados com erva cortada rente, mas que obviamente estava toda seca. Ou seja nada se podia fazer...



Tem muitas partes a escuro porque não tinha eletricidade na casa e eu andava pela casa toda a ver como as coisas estavam do lado de fora.



As voz da criança que se vê de fundo é o meu filho a rezar.



Resumo, a casa não ardeu e está tudo bem.



Partilho porque pode ajudar outras pessoas e famílias que fiquem na mesma situação e que caiam no erro de sair de casa em pânico, ao encontro da morte.