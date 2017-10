Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio na freguesia do Paião, Figueira da Foz

Reportagem de Joel Perpétuo

00:38

O meu nome é Joel Perpétuo, sou jornalista com carteira profissional, e trabalho na cidade da Figueira da Foz, no jornal On Line "Foz ao Minuto".



Envio um vídeo feito por mim, o qual cedo por cortesia, caso vos interesse, do incêndio que deflagra neste momento [no domingo, dia 15] na freguesia do Paião (Concelho da Figueira da Foz).