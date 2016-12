Porque nesta época natalícia a palavra "obrigado" ganha outra relevância, a PRIO agradece aos portugueses pela confiança

Porque nesta época natalícia a palavra "obrigado" ganha outra relevância, a PRIO agradece aos portugueses pela confiança que mais de 2 milhões de clientes depositam todos os meses na sua rede de postos com a oferta de mais de 500 mil presentes.

Grazie em italiano. Danke em alemão. Arigato em japonês. Xiè xie em chinês. Thank you. Merci. Gracias. Obrigado! Dizer obrigado é mostrar-se agradecido, grato. É exprimir agradecimento. A palavra gratidão nunca esteve tão em alta como este ano.

E quem não aprecia um gesto de agradecimento? Por mais pequeno que este possa parecer... o que não é o caso do "obrigado" que a PRIO tem para lhe dizer. Ou neste caso, dar: são mais de 500 mil presentes para oferecer este Natal. E para todos os gostos: viagens, televisões, smartphones, tablets, filmes, atividades de diversão em família e atividades desportivas, descontos em serviços auto, em produtos PRIO ou para a casa, sessões de beleza e bem-estar, entre muitos outros.

Reconhecer o que os clientes fazem pela marca e pelo negócio da PRIO e reforçar o posicionamento junto do público-alvo, dando ainda mais razões para regressarem e continuarem a utilizar os serviços da PRIO é o mote desta campanha que garante um presente para todos, contra uma compra de 30€ em combustível e produtos de loja ou de uma garrafa de gás.

"Esta campanha surge como um ‘obrigado’ a todos os portugueses, que todos os dias, confiam em nós e nos nossos serviços", refere Luís Martins, administrador responsável pelos postos de abastecimento PRIO.

Como participar?

Basta dirigir-se a um posto PRIO e efetuar um abastecimento mínimo de 30€, até 8 de janeiro de 2017, ou adquirir uma garrafa de gás PRIO, num dos postos de abastecimento aderentes. Vai receber de imediato um código que lhe dará acesso a uma oferta grátis. Sem sorteio!

Que prémios pode ganhar?

Com esta campanha de Natal da PRIO pode receber, por exemplo, um smartphone Samsung Galaxy J3 2016 DS, um tablet Samsung Galaxy TAB 9.7 Wifi e uma televisão LED Samsung HD. Tem ainda a possibilidade de ganhar uma sessão de atividades desportivas (ténis, BTT, surf...) ou sessões de beleza e bem-estar, onde estão incluídas ofertas de massagens relaxante, reflexologia, reiki ou yoga.

Fazem também parte deste conjunto de ofertas: descontos em produtos PRIO, em serviços para casa (mão de obra, limpezas, sofás, carpetes, jardinagem, remodelações...) ou para automóveis (seguros, aluguer, check-ups) e várias experiências para desfrutar em família – passeios pedestres, aulas de música, entradas em parques de diversão/temáticos.

Pode também ganhar um voo de ida e volta para uma destas cidades europeias: Barcelona, Londres, Paris, Roma ou Dublin. E tem ainda acesso exclusivo ao passatempo "Viagem à Lapónia", que decorre na página de Facebook da PRIO Energy. Para participar, basta tirar uma fotografia, na qual enquadre a sua vinheta PRIO no espírito natalício e enviar. As fotografias vão ser publicadas neste álbum e o vencedor será o autor da fotografia com o maior número de gostos até às 23:59 do dia 8 de janeiro. O prémio é uma viagem à Lapónia para duas pessoas.

Mas não fica por aqui. Para saber mais sobre esta campanha e todas as ofertas disponíveis, carregue aqui.