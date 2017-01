Uma série de desgraças? É melhor não. Não veja. É só tragédias

Hoje é sexta-feira, 13. Se sofre só de olhar para o calendário, o melhor é ficar por aqui.

Hoje é sexta-feira, 13. Um dia normal para muitos. Para outros, uma doença. Se sofre só de olhar para o calendário, então o melhor é ficar por aqui. Depois não diga que não o avisamos…

Se está preocupado com o que pode acontecer hoje, não é o único. Os psicólogos já encontraram uma palavra para descrever este sentimento: parascavedecatriafobia, ou medo irracional da Sexta-feira 13. Este é o dia conhecido por muitos como o mais azarado do ano. E este ano vem em dose dupla (outubro marca outro 13 à sexta).

Até agora tinha esta opção: ficar em casa para evitar qualquer má sorte potencial do dia 13. Ficar um dia inteiro em casa é sinónimo de série, filmes e cobertores e o Netflix decidiu estragar todos os planos: escolheu o pior dia do ano para lançar "Uma Série de Desgraças". E se já não bastasse um 13, faz 13 anos desde o lançamento do filme de culto com o mesmo nome (já se esqueceu de Jim Carrey?). Pode sempre ignorar todas as superstições e abraçar este dia…

É melhor não. Não veja. É só tragédias

Baseada nos livros best-seller homónimos, escritos por Lemony Snicket (pseudónimo de Daniel Handler, um dos produtores executivos), a série segue a história e as aventuras das três crianças Baudelaire – Klaus, Violet e Sunny - que ficam órfãs precocemente – os pais morrem num incêndio - e estão destinadas a receber uma fortuna quando a mais velha, Violet, atingir os 18 anos. Mas faltam ainda quatro anos para esse dia e, entretanto, as crianças ficam à guarda do Conde Olaf, o vilão que os tenta aprisionar, matar o bebé Sunny, casar com Violet e sabotar todos as hipóteses das crianças terem contacto com outros adultos.

Negra e estranha, mas uma masterpiece. "Uma Série de Desgraças" é uma comédia dramática, que podia ser o resultado da junção Wes Anderson e Tim Burton numa decisão de fazer uma série televisiva para crianças. No elenco, uma chamada especial: quem faz de Conde Olaf? Nada mais, nada menos, que Neil Patrick Harris, o ator de "Foi Assim que Aconteceu" e vencedor de um Emmy e um Globo de Ouro. Numa recente entrevista, o autor revelou que a série vai ter um cunho muito mais negro que a adaptação a filme e que esta é a criação mais dispendiosa feita pelo Netflix até à data.

A essência do charme de "Uma Série de Desgraças" está na capacidade de contar diretamente, sem adornos, os acontecimentos terríveis e bizarros a que as crianças estão vulneráveis. Porque são jovens, inocentes e devem obedecer incondicionalmente aos mais velhos, num enredo da história que marca enganos, roubos e acidentes. As crianças passam o tempo a chamar a atenção dos adultos que vão encontrando, mas a cegueira, a ambição e o egoísmo dos adultos impede ir ao encontro das necessidades das crianças. Moral da história? Os Baudelaire só podem confiar em si mesmos - uma verdade crua e dura, mas real.