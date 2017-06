Anita Pallenberg (1944-2017)

Morreu terça-feira.

O que achou desta notícia?







16.7% Muito insatisfeito

16.7%





83.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







16.7% Muito insatisfeito

16.7%





83.3% Muito satisfeito pub

Descreveu-se a si própria como uma das influências mais importantes dos Rolling Stones.A modelo e atriz nascida em Roma, filha de mãe italiana e pai alemão, namorou dois anos com Brian Jones e mais de uma década com Keith Richards, guitarrista com quem teve três filhos.Pelo meio, admitiu uma "relação sexual" com Mick Jagger. Viciada em drogas, chegou a descrevê-las como o seu verdadeiro amor.