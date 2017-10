Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Anne Wiazemsky (1947-2017)

Musa de Godard refugiou-se na literatura.

Por Hugo Real | 00:30

Aos 19 anos estreou-se no cinema pela mão de Robert Bresson (foi Marie, em ‘Peregrinação Exemplar’), mas foi com Jean-Luc Godard (com quem esteve casada 12 anos) que mais brilhou no grande ecrã. Aos poucos, afastou-se do cinema e dedicou-se à literatura: publicou 12 romances. Nascida em Berlim, a filha do príncipe russo Ivan Vladimirovich (que se exilou após a Revolução de Outubro) morreu em Paris, vítima de cancro. Tinha 70 anos.