Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aracy Cardoso (1937-2017)

Uma histórica da telenovela brasileira.

Por Leonardo Ralha | 00:30

Filha de cantora de ópera, a brasileira Aracy Cardoso optou pelo teatro e passou para a televisão. As primeiras novelas foram nos anos 50, na TV Excelsior, e passou pela Record e pela Tupi antes de chegar à Globo, em 1974.



Lá fez, entre outras, ‘Água Viva’ e ‘Selva de Pedra’, acabando a carreira este ano, com a participação em ‘Sol Nascente’. Morreu ontem, no Rio de Janeiro, onde estava internada com problemas cardíacos e renais.