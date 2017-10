Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arménio Mendes (1944-2017)

Um português que fez milhões em Santos.

Por Leonardo Ralha | 01:30

Chegado ao porto brasileiro de Santos aos 18 anos, com ferramentas nas mãos e pouco dinheiro nos bolsos, o leiriense Arménio Mendes abriu uma oficina de bicicletas, amealhando o suficiente para se lançar no ramo da construção em 1975. Fundou um grupo que detém centros comerciais e hotéis no estado de São Paulo, tendo a prefeitura de Santos declarado três dias de luto ontem, após a notícia da sua morte, aos 73 anos, vítima de cancro.