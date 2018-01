Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Azeglio Vicini (1933-2018)

Selecionador foi eliminado a jogar em casa.

Por Hugo Real | 00:30

Começou a carreira no Vicenza e passou ainda pela Sampdoria e Brescia onde, em 1966, pendurou as chuteiras. Vinte anos depois, assume o comando da seleção italiana e, em 1988, chega às meias-finais do Europeu. Em 1990, a jogar em casa, foi eliminado do Mundial pela Argentina, que depois perderia a final para a Alemanha. É despedido no ano seguinte, ao falhar a qualificação para o Euro’92, sendo substituído por Arrigo Sacchi.