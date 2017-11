Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bobby Doerr (1918-2017)

O capitão silencioso dos Red Sox.

Por Hugo Real | 01:30

Nasceu em Los Angeles, em 1918, mas foi em Boston que se transformou numa das maiores lendas do desporto norte-americano.



Em 1937, começou a jogar nos Red Sox, onde brilhou durante 14 épocas, tendo ganho, em 1946, o campeonato de Basebol.



Apesar de nunca ter conquistado a fama de Dom DiMaggio e da braçadeira de capitão nunca ter estado no seu braço, era visto como o "capitão silencioso".



Em 1986, entrou para o Hall of Fame.