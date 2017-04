Bruce Langhorne (1938-2017)

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Inspirou Bob Dylan, que lhe dedicou a música ‘Mr. Tambourine Man’.Participou ainda nos álbuns ‘The Freewheelin’ (1963) e ‘Bringing It All Back Home’ (1965), bem como na banda sonora do filme ‘Pat Garrett & Billy the Kid’, da autoria do Nobel da Literatura. Tal como Dylan, foi um dos pioneiros a juntar guitarras elétricas ao folk.Trabalhou também, entre outros, com Richie Havens e Joan Baez. Bruce Langhorne morreu aos 79 anos.