Carlos Abreu (1949-2017)

Liderou a Região de Turismo do Ribatejo e fundou o Festival Nacional de Gastronomia.Licenciado em Economia, militante do Partido Socialista, foi vereador da Câmara Municipal de Santarém sob a presidência de Ladislau Teles Botas (1977 a 1992), com responsabilidades nas áreas dos serviços municipalizados e do turismo, Carlos Abreu morreu ontem, no Hospital de Santarém, vítima de cancro.Tinha 67 anos.