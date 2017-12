Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carmen Franco (1926-2017)

Única filha de Francisco Franco.

Por Paulo Fonte | 00:30

A única filha de Francisco Franco, ditador que governou Espanha entre 1936 e 1975, morreu na madrugada desta sexta-feira em Madrid.



Nasceu em Oviedo, teve sete filhos, há poucos meses anunciara que sofria de cancro.



Foi casada com o aristocrata e cirurgião Cristóbal Martínez-Bordiú e sempre viveu à sombra do pai, de quem procurou proteger o seu legado.



Até ao fim, manteve o gosto pelas viagens – no verão fez um cruzeiro pelo Reno.