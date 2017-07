Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuck Blazer (1945-2017)

Ajudou o FBI a limpar futebol mundial.

Por Octávio Lopes | 01:11

Colaborou com o FBI e foi uma peça-chave na investigação, liderada pelos EUA, que levou à detenção de vários dirigentes do futebol mundial e à saída de Joseph Blatter da liderança da FIFA.



Isto depois de ter sido acusado, entre outros crimes, de fraude fiscal e branqueamento de capitais em negócios relacionados com a bola.



Era membro do Comité Executivo da FIFA e o homem-forte do futebol nos EUA.



Chuck Blazer morreu aos 72 anos.