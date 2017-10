Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Connie Hawkins (1942-2017)

Na história do basquetebol dos EUA.

Por Octávio Lopes | 00:30

Era considerado um dos pioneiros do basquetebol moderno. O seu estilo rápido e eficaz apareceu depois refinado em estrelas como Elgin Baylor, Julius Erving e Michael Jordan. Foi, também, o primeiro atleta dos Phoenix Suns a entrar no ‘Hall of Fame’ da NBA. A sua carreira ficou ainda marcada por suspeitas de envolvimento num escândalo de viciação de resultados. Sempre disse que era inocente. Connie Hawkins morreu aos 75 anos.