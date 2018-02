Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dennis Edwards (1943-2018)

Voz quente da soul americana cala-se aos 74 anos.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Morreu na quinta-feira, aos 74 anos, o cantor Dennis Edwards, que os amantes do soul e da R&B conhecem como a voz dos Temptations.



Formado em música pelo Conservatório de Detroit, juntou-se à editora Motown na década de 60 e ganhou notoriedade como líder do grupo a que se juntou em 1968.



A banda foi agraciada com o Grammy de carreira em 2013.



Edwards morreu em Chicago de complicações derivadas da meningite.