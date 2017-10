Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dennis J. Banks (1937-2017)

Histórico líder dos povos nativos dos EUA.

Por Octávio Lopes | 01:30

Em 1968, foi um dos fundadores do ‘American Indian Movement’.



Nos anos 70 do século XX liderou manifestações contra a forma como eram tratados os povos nativos norte-americanos, que acabaram em violência, com mortes e feridos graves.



Esteve preso 14 meses.



Era admirado por estrelas de Hollywood, como Marlon Brando e Jane Fonda. Dennis J. Banks, que pertencia à tribo Chippewa, morreu aos 80 anos.