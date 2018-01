Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doreen Tracey (1943-2018)

A ovelha negra do ‘Clube do Rato Mickey’.

Por Leonardo Ralha

As orelhas que Doreen Tracey usou nos primeiros três anos do ‘Clube do Rato Mickey’ nunca a abandonaram.



Aos 15 anos deixou o programa de televisão da Disney e continuou a cantar, sendo mais tarde publicista de Frank Zappa, até que em 1976 foi fotografada nua para uma revista masculina, tornando-se então a ‘ovelha negra’ do ‘Clube do Rato Mickey’.



Morreu na quarta-feira, de pneumonia, após anos de luta contra o cancro.