Elizabeth Hawley (1923-2018)

A ‘Sherlock Holmes do montanhismo’.

Por Paulo Fonte | 01:30

O seu meio século de crónicas das escaladas do Himalaia valeu-lhe o epíteto de ‘Sherlock Holmes do montanhismo’.



Nascida em Chicago, EUA, estabelecida no Nepal desde 1959, era a autoridade das subidas à cordilheira mais alta do Mundo.



Fundou a Base de Dados do Himalaia, um arquivo com todas as expedições.



Esclarecia se os alpinistas falavam verdade, apesar de nunca ter escalado uma montanha. Morreu ontem em Katmandu.