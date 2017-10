Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emílio Macedo e Sousa (1924-2017)

O homem que levou o Chaves até à Europa.

Por Hugo Real | 01:30

Nasceu em Chaves, onde sempre trabalhou como empresário. Foi vice-presidente da autarquia, mas a sua paixão sempre foi o desporto.



Foi diretor do Flávia Sport Clube que, em 1948, se fundiu com o Atlético, o que deu origem ao Grupo Desportivo de Chaves, do qual foi presidente.



Estava à frente do clube quando este chegou, pela primeira vez, à primeira divisão (1985/86), levando-o dois anos depois às competições europeias.