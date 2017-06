Ernestina Herrera de Noble (1925-2017)

Morreu ontem, aos 92 anos.

Quando Roberto Noble fundou o diário argentino ‘Clarín’, em 1945, poucos imaginariam que seria Ernestina a comandar (e a criar) o império mediático durante 50 anos.Nascida em Buenos Aires, em 1925, viria a casar na década de 60 com Roberto, que morreu em 1969.Nove dias depois de ficar viúva assumiu a direção do jornal, que acabou por se converter no maior grupo de comunicação na Argentina.