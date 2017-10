Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Diogo (1952-2017)

Jornalista e dirigente do sindicato.

Por Octávio Lopes | 05.10.17

Foi vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas entre 1988 e 1991. Entrou no jornalismo em 1975, como estagiário no ‘Diário de Notícias’.



Em 1989 foi para o ‘Expresso’, onde esteve quase 20 anos.



Tinha problemas de coração e esperava há meses por um transplante de rim. Fernando Diogo morreu ontem, aos 65 anos.



O funeral realiza-se amanhã no Cemitério dos Olivais, em Lisboa.



O corpo sai da Igreja São João de Deus, às 11h00.