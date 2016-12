Fidel Uriarte ( 1945-2016)

O que achou desta notícia?







Em 12 temporadas, fez 394 jogos e marcou 122 golos. Fidel Uriarte ficou na história do Athletic Bilbao, onde se destacou nas décadas de 60 e 70 e chegou a ser o melhor marcador.O antigo avançado passou ainda pelo Málaga e acabou por arrumar as chuteiras em 1976. Durante mais de 50 anos deteve o recorde de ser o único jogador com cinco golos marcados no mesmo jogo.Morreu esta segunda-feira, aos 71 anos, vítima de Alzheimer.