Frank Pellegrino (1944-2017)

Ator conhecido sobretudo pela participação em ‘Os Sopranos’, não resistiu a um cancro do pulmão, contra o qual lutava há alguns meses, e morreu terça-feira em Nova Iorque.Na série de mafiosos protagonizada por James Gandolfini, interpretou, de 1999 a 2004, o papel de Frank Cubitoso, chefe do FBI.Também fez cinema e era proprietário do Rao’s, restaurante na ‘Big Apple’ procurado por Jack Nicholson e Martin Scorsese.